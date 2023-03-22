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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2 صباحا .. مواعيد غلق المحال والمقاهي والمولات والكافيهات بداية من اليوم

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية

أقر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والمولات والمقاهي والكافيهات والورش الجديدة، والتي سيتم تطبيقها بداية من اليوم، الأربعاء، وخلال شهر رمضان الكريم، وحتى إجازة عيد الفطر.

المواعيد الجديد  لغلق المحال في أول أيام شهر رمضان الكريم

 ونص قرار وزير التنمية المحلية، باستثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، على أن يتم تعديل مواعيد غلق المحال التجارية في شهر رمضان المعظم وحتى إجازة عيد الفطر المبارك لتكون:

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تعرف على عقوبات مخالفة قرار مواعيد غلق المحال التجارية في شهر رمضان

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مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر| تفاصيل

- تطبق المواعيد الجديدة لغلق المحال اعتباراً من اليوم، الأربعاء، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك. 

- تغلق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات يومياً الساعة 2 صباحا.

- استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

- غلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً  الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- استثناء محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران من المواعيد السابقة مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

هشام امنة وزير التنمية المحلية شهر رمضان الكريم مواعيد غلق المحال المواعيد الجديد لغلق المحال

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