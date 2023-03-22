نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع يفتتح 3 معارض بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية 3 معارض نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هانى شفيق رمزى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



واستهل الدكتور السيد فودة جولته بافتتاح المعرض الفني ، واستمع إلي شرح حول مقتنيات المعرض من الدكتورة سيدة صقر أستاذ المنسوجات المساعد بالكلية ، وضم المعرض عدد من اللوحات الفنية لشهداء الوطن التى تعبر عن تضحياتهم ، كما تم المعرض بعض اللوحات التي تعبر عن العملات المصرية والتطور التاريخي لها في مزج فني بين الحداثة والأصالة.



كما افتتح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومرافقوه أيضا معرض الملابس الخيرى لطلاب الكلية والذى يعد صورة من صور الدعم والتكافل التى تنظمها الكلية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية للطلاب.



واختتم نائب رئيس الجامعة جولته بافتتاح معرض طلابي عن جماليات طباعة الديكالة على أسطح أطباق البورسلين لطلاب الفرقة الرابعة واستمع الى شرح من الدكتورة منال الجمال مدرس الخزف بقسم التربية الفنية عن تفاصيل المعرض والذى يعد كنواه وانطلاق لمشروع إنتاجي لطلاب وشباب الخريجين.



وأشاد الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة بالأعمال الفنية والمعروضات والمشغولات اليدوية التي تضمنتها معارض الكلية ، والتلاحم ونقل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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