عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع يفتتح 3 معارض بكلية التربية النوعية

جانب من الأفتتاح
جانب من الأفتتاح

 افتتح الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية 3 معارض نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

مياه القليوبية تنظم ورشة عمل حول تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي

تجارية القليوبية تطالب بتعديل رسوم التراخيص للمنشآت الصناعية لدعم المستثمرين

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هانى شفيق رمزى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.


واستهل الدكتور السيد فودة جولته بافتتاح المعرض الفني ، واستمع إلي شرح حول مقتنيات المعرض من الدكتورة سيدة صقر أستاذ المنسوجات المساعد بالكلية ، وضم المعرض عدد من اللوحات الفنية لشهداء الوطن التى تعبر عن تضحياتهم ، كما تم المعرض بعض اللوحات التي تعبر عن العملات المصرية والتطور التاريخي لها في مزج فني بين الحداثة والأصالة.


كما افتتح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومرافقوه أيضا معرض الملابس الخيرى لطلاب الكلية والذى يعد صورة من صور الدعم والتكافل التى تنظمها الكلية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية للطلاب.


واختتم نائب رئيس الجامعة جولته بافتتاح معرض طلابي عن جماليات طباعة الديكالة على أسطح أطباق البورسلين لطلاب الفرقة الرابعة واستمع الى شرح من الدكتورة منال الجمال مدرس الخزف بقسم التربية الفنية عن تفاصيل المعرض والذى يعد كنواه وانطلاق لمشروع إنتاجي لطلاب وشباب الخريجين.
 

وأشاد الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة بالأعمال الفنية والمعروضات والمشغولات اليدوية التي تضمنتها معارض الكلية ، والتلاحم ونقل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

29124836-a967-44be-b6eb-a1b388eecea4
29124836-a967-44be-b6eb-a1b388eecea4
79303748-1e67-4aa0-9428-88cf5d5e661d
79303748-1e67-4aa0-9428-88cf5d5e661d
d9c46a6d-ecee-43da-9dbe-cd4d4730593e
d9c46a6d-ecee-43da-9dbe-cd4d4730593e
جامعة بنها رئيس جامعة بنها التربية النوعية الدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه| ونواب: يقلل الأعباء على المواطنين

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

قطع الكهرباء عن 7 قرى بالقليوبية.. اعرف المواعيد والأسباب

مياه القليوبية تنظم ورشة عمل حول تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي

تجارية القليوبية تطالب بتعديل رسوم التراخيص للمنشآت الصناعية لدعم المستثمرين

في دقيقة واحدة .. خطة إخلاء سريع لمدارس إدارة بنها بالقليوبية

ترشيحاتنا

وزن زائد ووجه شاحب.. سر ظهور شيرين عبد الوهاب بصورة صادمة

حماية المنافسة: تطبيق الحياد التنافسي يزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية

صلاة التراويح هل يجب أداؤها في المسجد أم تفضل في البيت

رابطة الأندية تكشف عن عقوبة الأهلي بعد انسحابه من كأس الرابطة

من دولار إلى 3 .. أسعار الخضروات اليوم في المغرب

وزير الخارجية البريطاني يحسم الجدل بشأن إرسال لندن أسلحة نووية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. 3 خطوات سهلة تساعدك في التخلص من الشخير أثناء النوم

عروسان يقرران تقديم الماء فقط في حفل زفافهما ببريطانيا .. الأسباب صادمة

سعر صادم لجاكيت وشال غادة عبدالرازق من برومو مسلسلها الرمضاني

العثور على خروف كامل داخل بطن ثعبان في البرازيل .. شاهد

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ