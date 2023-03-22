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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير صيني: التواصل الاقتصادي والتجاري مع مصر أصبح أكثر تفاعلا

الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية

أكد لو تشون شنغ الوزير المفوض مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، قوة العلاقات التى تربط بين الصين ومصر، لافتا إلى أن السنوات الماضية شهدت المزيد من التخطيط وتبادل الخبرات بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ وعبد الفتاح السيسي، مما عزز علاقات الصداقة بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الهامة والمشتركة والمتمثلة في السعي إلى التنمية ودفع السلام والحفاظ على العدالة.

وقال الوزير الصيني، في كلمته خلال الاحتفالية باليوم الثقافى الصيني الذى تم تنظيمه داخل حرم الجامعة المصرية الصينية بحضور الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة ولفيف من الدبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس وقيادات السفارة الصينية بالقاهرة، إن الرئيسان الصيني والمصري يتبادلان الثقة بمستوى عال ويتواصلان بشكل كثيف، مما صنع زخمًا قويا في مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، مما حقق العديد من الثمار المشتركة بين الجانبين. 

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وتابع، أن التواصل الاقتصادي التجاري الثنائي أصبح أكثر تفاعلا، فظلت الصين لتسع سنوات متتالية أكبر شريك تجاري وأكبر دولة مستوردة لمصر منذ عام 2013 باعتبارها أكثر دولة نشطة في الاستثمار نحو مصر، وأسرع دولة في زيادة حجم الاستثمار، لافتا إلى أنه توجد كثيرا من المشاريع التعاونية الهامة مثل السكك الحديدية بمدينة العاشر من رمضان والمنطقة التجارية المركزية بالعاصمة  الإدارية الجديدة، ومنطقة السويس للتعاون الاقتصادي التى تتقدم بخطوات ثابتة. 

ونوه المسئول الصيني بوجود أكثر من 140 شركة صينية تقوم بأعمالها الاقتصادية والتجارية في مصر بما فيها شركة سينو ثروة للحفر، وشركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي، وشركة جوشى مصر لصناعة الفايبر جلاس، وشركة هواوي، وشركة أنجل للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات كثيرة منها، الكهرباء والطاقة والتصنيع والبناء الهندسي والتكنولوجيا المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات وغيرها. 

وأوضح لو تشون شنغ التبادل التعليمي والعلمي بين البلدين أنجز نتائج مثمرة، أثناء فترة القمة الصينية العربية في ديسمبر العام الماضي، حيث توصل رئيسًا الدولتين إلى اتفاق هام حول العديد من الموضوعات،  وخاصة في تعزيز تعليم اللغة الصينية، لافتا إلى أنه تمَّت إتاحة اللغة الصينية كلغة ثانية اختيارية في المدارس المصرية السنة الماضية، وأن اللغة الصينية تدرس الآن في اثنتي عشرة مدرسة ثانوية و إعدادية وأنه توجد أقسام اللغة الصينية في ما يقرب من حوالي ثلاثين جامعة. 

وأشار إلى أن الجامعات الصينية والمصرية تعمقت في تبادل الأفراد والبحوث الأكاديمية وإنشاء المشاريع المشتركة باستمرار، مؤكدا أن الجامعة المصرية الصينية منذ تأسيسها وقعت اتفاقيات كثيرة مع جامعات صينية عديدة، ونتطلع إلى مزيد من المناقشة بينها وبين الجامعات الصينية في أشكال جديدة من التبادل والتعاون.

وأعرب الوزير الصيني عن استعداد سفارة الصين بالقاهرة توفير كافة أشكال الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف، موضحا أن الرئيس شي جين بينغ أشار إلى أن تطور علاقة البلدان كامن في اقتراب الشعوب، أما اقتراب شعوب البلدان فكامن في تواصل الشباب، فالشباب هم الأمل والمستقبل.

وذكر المسئول الصيني أن فعاليات اليوم الثقافى ستزيد من رغبتكم في التعرف على تاريخ الصين ونظامها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل أعمق لكي تكونوا سفراء لتقريب القلوب الصينية المصرية، ووارثا للصداقة الصينية المصرية التقليدية ومساهما إيجابيا في دفع التنمية ودعم الشراكة الاستراتيجة الشاملة بين الصين ومصر، مقدما التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم.
من جانبها، أعربت الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، عن سعادتها باستضافة الجامعة لليوم الثقافي الصيني، مقدمة الشكر لكافة الضيوف على الحضور والمشاركة في هذا اليوم الذي من شأنه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضافت أن مصر والصين دولتان حضاريتان يتمتعان بتاريخ عريق وتنوع ثقافي، وتربطهما علاقات قوية ومتينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وأن العلاقات المصرية الصينية تشهد نموا وازدهارا في السنوات الماضية على كافة المستويات ، وبخاصة في المجال الثقافي والعلمي والتكنولوجي.

وأشارت الدكتورة كريمة عبدالكريم إلى أن الجامعة المصرية الصينية شهدت هذا التطور الهائل في العلاقات بين البلدين، وأصبحت تمثل نقطة مضيئة ونموذجا للتعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والصين من خلال التعاون المثمر بين الجامعة والجامعات الصينية في التخصصات المختلفة مثل الهندسة وتكنولوجيا العلوم الطبية وتكنولوجيا الدواء والتجارة والاقتصاد والفنون، وإعداد جيل من الشباب يعرف الصين ومُطلع على التقدم العلمي والتكنولوجي والانجازات العلمية التي حققتها الصين في مجال العلوم الهندسية والطبية وتكنولوجيا الفضاء والطاقة وغيرها من التخصصات.

الجامعة المصرية الصينية

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