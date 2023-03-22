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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: شهر المحبة والخير والتراحم اجبروا خواطر بعض

لميس الحديدي
لميس الحديدي

هنأت الإعلامية لميس الحديدي الامة الإسلامية والمصريين  بحلول شهر رمضان المبارك قائلة : كل عام وانت بخير في أول ليالي   شهر رمضان المبارك  شهر الخير والمحبة والتراحم  يارب نساعد نفسنا  ونساعد كل الي حوالينا ".

 

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه على شاشة  ON:" شهر فيه كل الحسنات ونسعى لغفران الله ".

 

جبر الخواطر


وجهت رسالة  للمصرين قائلة : نفسي نقدر نعمل كل الحاجات الحلوة لو حد كان زعلان منك صالحه ولو حد  كان عايز حاجه منك اجبر خاطره ده الشهر الي لازم نخلي فيه بالنا من بعض وبالأخص من أمهاتنا وأخواتنا  ولابد أن تكون قلوبنا فيها تسامح وحب ".


أتمت :   شهر به حالة من  الحب وجبر الخواطر ومفيش  حاجة أجمل من جبر الخواطر"

الإعلامية لميس الحديدي المصريين الامة الاسلامية شهر رمضان المبارك جبر الخواطر

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