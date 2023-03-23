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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل الحصول على منح للدراسة في بولندا

منح
منح

 

 

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح مقدمة من دولة بولندا ( الوكالة الوطنية البولندية للتبادل الأكاديمي  ) Polish National Agency for Academy Exchange)) طبقا للبرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين للعام الدراسي 2023/2024 وذلك في كافة المجالات والتخصصات في مختلف مجالات العلوم وعددها 10 منح للحصول على درجة الدكتوراة.

واوضحت أن شروط التقدم للمنح :

أن يكون المرشح مصري الجنسية 
–  معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية 
–  المعاهد 
–  الهيئات 
–  المراكز البحثية
– الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات .
-  ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .
- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه  بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .
- ألا يزيد السن عن 33 عاما عند تاريخ بدء الإعلان .

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وأشارت إلى أن بيانات المنحة المقدمة من الجانب البولندي :  

بينما راتب شهرى لا يقل عن 2731 زلوتي بولنديالمنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة ، كما تتحمل البعثات فيما لاتتحمله جهه أخرى باستكمال قيمة المنحه المقدمه من الجانب البولندي طبقاً للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الادارة المركزية للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الاداره لايجوز تمويله من البعثات.


وللتقديم نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة بولندا بعد التقدم على الرابط التالى:

www.nawa.gov.pl

التعليم العالي وزارة التعليم وزارة التعليم العالى Jobs Education

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