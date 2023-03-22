عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إدانات دولية واسعة|إسرائيل تتراجع عن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

صدى البلد

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها تسعي لتهدئة القلق الدولي إزاء تعديلها لقانون أمر بإجلاء مستوطنين في عام 2005 من منطقة بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت رويترز.

مضيفة أنها لا تعتزم بناء مستوطنات جديدة هناك، وسيسمح إلغاء الكنيست أمس الثلاثاء لبنود في “قانون فك الارتباط” للإسرائيليين بالعودة إلى المستوطنات الأربع التي سبق إخلائها في شمال الضفة الغربية بشرط موافقة الجيش.

وقال مكتب نتنياهو في بيان:" إن تصويت الكنيست وضع أخيرًا نهاية للقانون التمييزي والمهين الذي يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال السامرة، وهي جزء من وطننا التاريخي”، مضيفا “مع ذلك، لا تنوي الحكومة إنشاء مجتمعات جديدة في تلك المناطق”.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات نتنياهو حول قانون فك الارتباط.

بينها الإمارات وفرنسا .. 9 دول بمجلس الأمن تدين بناء المستوطنات في فلسطين

وأكدت الخارجية في بيان لها أن :“ما قاله نتنياهو دليل آخر على عقليته الاستعمارية العنصرية والتوسعية، ويصب في نبع تصريحات وزيره الفاشي سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني”.

وقالت :“موقف نتنياهو اعتراف رسمي بضم الضفة الغربية المحتلة، وممارسة أبشع أشكال الأبارتايد (الفصل العنصري) والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، مستخفا بردود الفعل الأمريكية والدولية العارمة”.

وترفض إسرائيل بشدة أي تلميح بأنها تعمل بنظام الفصل العنصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

إعلان صادم.. روسيا: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

ترشيحاتنا

مشروب في رمضان لفقدان الوزن ولدعم صحة القلب

تصرف ذكي..بيان لبلينكن بشأن دور الصين في عودة العلاقات بين إيران والسعودية

وزير خارجية السعودية يهاتف نظيره الإيراني .. تفاصيل

دعاء دخول رمضان .. أدعية تفتح لك أبواب الفرج والمغفرة

شبانة : من الصعب عودة طارق حامد للزمالك

جرام الذهب 18 بـ1,727 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

اِحذر .. النوم بعد السحور مباشرة يصيبك بأضرار صحية مخيفة

شيرى عادل رفقة زوجها تحتفل بقدوم رمضان من المالديف

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ