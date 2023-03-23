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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصداع في نهار رمضان.. 4 وصفات طبيعية تخلصك من الآلام

صدى البلد

يعد الصيام من أكثر الأعراض المزعجة في الصيام، ويمكن التخلص منه ببعض البدائل التي يمكن أن تكون مفيدة في تخفيف  الصداع الناتج عن الصيام، وهي كالتالي وفقا لموقع skillshare:

1- العلاج العطري

تعد الطريقة الأكثر شيوعًا لاستنشاقها هي وضع بضع قطرات من الزيت العطري في موزع لإطلاق أبخرة معطرة في جميع أنحاء الغرفة.  

2- تدليك الرأس

وفقًا لجمعية العلاج بالتدليك الأمريكية، فإن تدليك الرأس فعال في تقليل الضغط أو التوتر حول الرأس، فضلاً عن شدة الألم ومدته. 

فائدة الاسترخاء من تدليك رأسك، إذا تم القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يحسن الدورة الدموية، وبالتالي يخفف من آلام الصداع.

3- ضع الكمادات الباردة

تساعد الكمادات الباردة، مثل كمادات الثلج والمناشف الباردة المبللة، على رأسك أو رقبتك، على تخدير ألم الصداع عن طريق تقييد تدفق الدم مؤقتًا إلى أعصاب الألم.

ضع في اعتبارك أن تضع قطعة قماش بين الكمادة الباردة وجلدك، فقد يؤدي ترك الثلج ملامسًا لجلدك مباشرةً إلى إصابة الجلد والأنسجة الكامنة تحته.

4- خذ راحة

من مزايا الصيام خلال شهر رمضان الحصول على وقت إضافي للراحة أثناء استراحة الغداء، عندما تشعر بثقل رأسك وخفة رأسك، فإن إغلاق عينيك والاستلقاء في مكان هادئ أو مظلم يمكن أن يصنع المعجزات. 

هذه طريقة رائعة بشكل خاص لمن يعانون من الصداع النصفي لأن آلامهم تميل إلى أن تكون حساسة للضوء والصوت.

قد يمنحك أخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة راحة طفيفة من صداعك، ولكن تجنب الاستيقاظ بحركة مفاجئة لأن ذلك قد يؤدي إلى تسريع الرأس، ما قد يؤدي إلى تفاقم الألم.

 

تخفيف الصداع تدليك الرأس العلاج العطري الكمادات الباردة الصداع النصفي

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