بشرط وحيد.. رونالدو: الدوري السعودي سيصبح ضمن أفضل 4 في العالم

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، بالمستوى الفني لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”: الدوري السعودي تنافسي للغاية، إنه ليس الدوري الإنجليزي الممتاز، لن أكذب، لكنه دوري جعلني متفاجئًا بشكل إيجابي".

أضاف:" في 5 أو 6 أو 7 سنوات، سيكون الدوري السعودي الرابع أو الخامس في العالم من حيث الأفضل، إذا استمروا في تطبيق نفس الخطة".

وعن فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، أجاب:" عندما نكون في قمة الجبل، غالبًا لا نرى ما هو أسفل، لقد مررت بمرحلة سيئة من حياتي المهنية، وليس لدي أي مشاكل في الاعتراف بذلك. لكن الحياة تمضي قدما".

اختتم:"فهمت من هم الأصدقاء الحقيقيون في تلك اللحظة الصعبة".

يذكر أن كريستيانو رونلذو انضم إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر،