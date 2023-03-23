عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة رصف الطرق والمحاور الرئيسية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار أعمال إنشاء ورصف المحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة بهدف خلق سيولة مرورية داخل المدن وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وذلك من خلال جولة شملت تفقد أعمال رصف محوري ترعة المعامل وترعة قناة طنطا الملاحية إلى جانب رصف المرحلة الثانية من كورنيش الغفران واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم.

ضبط 28 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة في الغربية


وأشار المحافظ خلال جولته أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدن وذلك لتخفيف الضغط على الشوارع الداخلية والرئيسية، حيث ستسمح تلك المحاور بسهولة دخول وخروج السيارات وخاصة سيارات النقل الثقيل دون الحاجة إلى المرور بوسط المدينة.

 

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

IMG-20230323-WA0073
IMG-20230323-WA0073
IMG-20230323-WA0075
IMG-20230323-WA0075
IMG-20230323-WA0072
IMG-20230323-WA0072
IMG-20230323-WA0074
IMG-20230323-WA0074
IMG-20230323-WA0070
IMG-20230323-WA0070
IMG-20230323-WA0071
IMG-20230323-WA0071
محافظ الغربية الغربية الجوله الدكتور طارق رحمي كفر الشيخ سيولة مرورية الطرق والمحاور طارق رحمي حى ثان طنطا كفر الشيخ سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

عودة سيارة الشعب.. سعر هيونداي فيرنا الجديدة| صور

موضوعات متعلقة

ننشر مواعيد الصلوات في أول أيام رمضان بمساجد الغربية

ترشيحاتنا

ضرب وزير إسرائيلي على يد المتظاهرين.. ونتنياهو يطالب بتحرك عاجل

ثلاثى الشباب في تدريبات الزمالك استعدادا لـ البنك الأهلى بـ كأس رابطة الأندية

انتصار السيسي: مركز مصر الثقافي الإسلامي نافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير

وزير الري: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي خلال COP27

بعد 10 سنوات.. السعودية توافق على فتح سفارتها في سوريا |تفاصيل

حكاوى رمضان .. فلفل الزمالك: مبحبش اكل كتير عشان وزنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

الصور الأخيرة لـ أبلة فضيلة قبل رحيلها| شاهد

فيديو

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي | تفاصيل

وجه شاحب ووزن زائد.. سر ظهور شيرين عبد الوهاب بملامح صادمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ