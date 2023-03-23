جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة رصف الطرق والمحاور الرئيسية بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار أعمال إنشاء ورصف المحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة بهدف خلق سيولة مرورية داخل المدن وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وذلك من خلال جولة شملت تفقد أعمال رصف محوري ترعة المعامل وترعة قناة طنطا الملاحية إلى جانب رصف المرحلة الثانية من كورنيش الغفران واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم.



وأشار المحافظ خلال جولته أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدن وذلك لتخفيف الضغط على الشوارع الداخلية والرئيسية، حيث ستسمح تلك المحاور بسهولة دخول وخروج السيارات وخاصة سيارات النقل الثقيل دون الحاجة إلى المرور بوسط المدينة.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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