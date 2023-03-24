البضاعة بقت فحم .. خسائر فادحة فى حريق مصنع مفروشات العبور.. صور

بدأت قوات الحماية المدنية بالقليوبية أعمال التبريد فى حادث اندلاع حريق هائل بأحد مصانع المفروشات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.



من جانبها أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الحريق وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

من جانبه تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موقع اندلاع الحريق.

وقال المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغ بنشوب حريق في مصنع أقمشة علي مساحة 20 ألف متر مربع ولم يسفر الحريق عن وقوع أى اصابات او خسائر في الأرواح ، حيث تم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء (12سيارة من المحافظة و6 سيارات دعم من محافظة القاهرة)، بالإضافة إلى عدد 5 خزانات مياه كبيرة من المحافظة والاداره العامه للحماية المدنية وبدعم من محافظتي القاهرة والشرقية.

ووجه "محافظ القليوبية" بالتنسيق وتشكيل لجان من الجهات المختصة وقد تم إخطار النيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على منطقة كبيرة من المصنع والإنتهاء من إخماد الحريق بالكامل.

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