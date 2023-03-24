ارتفاع هائل في سعر الدولار عالميا

عوض الدولار خسائره التي مني بها في وقت سابق الخميس بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه قد يتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة، فيما قرر البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا المضي قدما في رفعها.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.078 بالمئة إلى 102.510 محققا مكاسب في أول يوم بعد خمسة أيام متتالية من الخسائر.

وقفز اليورو لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مسجلا 1.0930 دولار قبل أن يتراجع. ووصل في ختام اليوم إلى 1.08480 دولار.

ورفع بنك انجلترا تكلفة الاقتراض 25 نقطة أساس اليوم الخميس تماشيا مع التوقعات.

وصعد الإسترليني 0.13 بالمئة مقابل العملة الأمريكية ليصل إلى 1.22845 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بعد قرار المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وبلغ آخر انخفاض 0.19 بالمئة عند 0.916 فرنك.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة أول أمس بنحو 25 نقطة أساس، واتخذ بنك إنكلترا قرارًا مماثلاً أمس.

وصرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بأن البنك قد يرفع الفائدة بصورة أكبر في حالة أن كان هناك حاجة إلى ذلك.

التضخم

قال باول إن تركيز الاحتياطي الفيدرالي ينصب في هذه الفترة على التشديد النقدي، وهذا مختلف عن التشديد الائتماني المرتبط بأزمة البنوك، مشددًا على أنَّ لهجة البنك المركزي الآن بشأن رفع أسعار الفائدة تحوّلت من الحديث عن "مواصلة رفع الفائدة" إلى الحديث عن "بعض الزيادات" في الفترة المقبلة.

وأوضح باول أن "توقعاتنا الأساسية لا تشير إلى خفض لأسعار الفائدة" خلال العام الجاري، "وسنرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتجنا إلى ذلك"، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية القادمة هي التي ستحدّد الاتجاهات بشأن الفائدة.

وقال إن انخفاض التضخم قد يأتي كنتيجة لتشديد ظروف الائتمان بين البنوك في أعقاب المشكلات الأخيرة، وليس بالضرورة كنتيجة للتشديد النقدي وحده، ولذلك يجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه كل هذه التطورات الأخيرة.

ولفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره أمس إلى أنَّ التضخم يواصل انخفاضه منذ 6 أشهر "وإن كان بوتيرة أبطأ مما نريده".