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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مأخوذ من شمس الزناتي..خالد سرحان ينفي مشاركته بفيلم محمد عادل إمام الجديد

خالد سرحان
خالد سرحان

كشف الفنان خالد سرحان حقيقة تعاقده على عمل سينمائي جديد من بطولة الفنان محمد عادل إمام ، وماخود عن فيلم شمس الزتتي الذى سبق وان قدمته الفنان عادل إمام منذ أكثر من 30 عاماً . 

ونفي الفنان خالد سرحان فى تصريحات خاصة ما تردد فى بعض المواقع الالكترونية عن مشاركته فى بطولة العمل السينمائي الجديد الذى يلعب بطولته محمد عادل إمام ، وماخود عن فيلم شمس الزتاتي.

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ويشارك الفنان خالد سرحان فى الماراثون الرمضاني بمسلسل «المداح أسطوره الوادى» للنجم حماده هلال ، ويشارك فى بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان ، هبة مجدى، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، ولاء الشريف، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

ووكانت قد منحت أمانة جائزة أوروك الثقافية الدولية التي تمنحها دولة الأردن للمميزين والمثقفين في الوطن العربى،الفنان  خالد سرحان وسام الشرف للجائزة، وهى الجائزة التى تمنح للشخصيات المؤثرة والفعالة فى عام 2022 وشارك بجانبه فى تكريم هذه الإحتفالية العديد من نجوم الفن أبرزهم النجم مصطفى شعبان والنجمة حنان مطاوع وآخرين من جمهورية مصر العربية.

خالد سرحان دنيا عبدالعزيز هبه مجدى عادل إمام مصطفى شعبان

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