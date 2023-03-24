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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة طالبات الثانوية العامة| أسباب متعددة تفصلك من المدرسة.. اعرفها

فصل 14 طالبة ثانوية
فصل 14 طالبة ثانوية عامة من مدرسة في الهرم

حالات الفصل من المدرسة.. يجهل الكثير من الطلاب بحالات الفصل من المدارس بكافة المراحل التعليمية، برغم أن قانون التعليم جاء وافيا بمعلومات حول أسباب فصل الطالب من المدرسة، من أجل تجنبها.

 

وفي هذا الإطار شهد الأسبوع الحالي قرار فصل عدد كبير من الطلاب بمحافظة الجيزة بمدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات، بلغ عددهم  14 طالبة، ولم تكتفي المدرسة بفصل طالبات الثانوية العامة بل قامت بإعلان أسمائهم عبر صفحته الرسمية فيس بوك.

 

وبينت مدرسة الصفا والمروة الثانوية أسباب اتخاذ هذا القرار موضحة أنه نتيجة عدم مجيئهم إلى المدرسة لتحرير استمارة الثانوية العامة 2023، رغم تنبيهات المدرسة لهم في هذا الشأن وعواقب عدم تنفيذه.

واقعة مدرسة الصفا والمروة الثانوية

الصفا والمروة أعلنت مصير هؤلاء الطالبات، وهو تحويلهن إلى نظام المنازل ، ولدخول الامتحان هذا العام يجب عمل بيانات نجاح إعدادية وبيان نجاح الصف الأول والثاني الثانوي قبل تقديم الاستمارة بأنفسهن في الكونترول العام في مدرسة السنية بالسيدة زينب "مقر الكونترول".

أثارت هذه الواقعة تساؤلات المواطنين حول أبرز الحالات التي تؤدي إلى فصل الطلاب من المدرسة وهو ما نستعرضه في السطور التالية في ضوء ما نص عيله قانون التعليم.

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حالات فصل الطالب من المدرسة

نصت المادة 24 من القانون السابق ذكره على أنه يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يتجاوز مرتين في المرحلة كلها، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدي الطالب رسم امتحان قدره خمسة جنيهات، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره عشرة جنيهات.

ويجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 25.

وطبقا لقانون التعليم يجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها. ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

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