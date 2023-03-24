فرج عامر يكشف حقيقة انتقال كهربا من الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة انتقال اللاعب محمود كهربا من النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر في منشور له: “كل العروض التي ذكرت بخصوص شراء كهربا نجم الاهلي ليس لها اي علاقة بالواقع”.

غرام كهربا

كشف مصدر داخل الزمالك عن موقف النادي من قرار الأهلي بإرسال غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عبر حساب الزمالك المحجوز عليه.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النادي سيخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لعدم إرسال مستحقات كهربا على الحساب المحجوز عليه.

وأضاف أن الزمالك سيطالب إرسال المبلغ على حساب آخر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوادني يوم ١ أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.