ميتيلاند الدنماركي يكشف حقيقة انتقال إمام عاشور للأهلي| خاص

كشف مادس هفيد ياكوبسن، رئيس قسم الاتصالات والإعلام بنادي ميتيلاند الدنماركي، حقيقة انتقال الدولي المصري إمام عاشور إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان الإعلامي مهيب عبد الهادي، أكد مؤخرًا أن إمام عاشور أول صفقات المارد الأحمر في الموسم المقبل.

وقال هفيد ياكوبسن في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "انتقال إمام عاشور إلى الأهلي في الموسم المقبل؟ غير صحيح على الإطلاق".

أضاف: "الأهلي لم يدخل معنا في أي مفاوضات لضم إمام عاشور".

يُذكر أن إمام عاشور انضم إلى نادي ميتيلاند الدنماركي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي الزمالك.

أرقام إمام عاشور مع ميتيلاند



وشارك إمام عاشور مع ميتيلاند في 7 مباريات، وسجل هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري إمام عاشور 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.