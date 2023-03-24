جامعة حلوان في أسبوع| عاشور وقنديل يشاركان في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بتونس.. وتحرير أمية 1090 مواطنا ومواطنة

رئيس جامعة حلوان:

الأنشطة الطلابية فرصة لأبنائنا.. وتدعمهم في تقديم إبداعات خارج الصندوق

نحرص على تنظيم المعارض الخيرية

طلاب الجامعة حرروا 15294 مواطنا ومواطنة من الأمية

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، والذى تستضيفه جامعتا "سوسة" و"المنستير" بتونس والذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس، جاء بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والعديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بجمهورية تونس، ومشاركة أكثر من 200 رئيس جامعة من مختلف الدول العربية الشقيقة.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن أهم القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية تتمثل في:

أولا: الاطار العربى للمؤهلات، و هو اطار عمل عربى مرجعى لتأهيل المهارات و المؤهلات بهدف الالتحاق بالنظم التربوية المتقدمه في العالم مع ضمان تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، كما يسمح الاطار العربى للمؤهلات بانتقال المتعلمين و المدرسين و الباحثين من منظومة الى أخرى و تبادل الخبرات مع تشجيع التعاون البينى في المشروعات التعليمية.

ثانيا: انشاء نظام مركزى "توثيق شهادات الطالب العربى" Arab Student Verification House، الذى يمكن من التحقق من صحة الشهادات بشكل آنى و آلى مع إمكانية تتبع عمليات التحقق التي تجرى على الشهادة و استخدام تكنولوجيا مكافحة التزوير لضمان منع اجراء اى معاملات تستخدم شهادات عربية مزوره.

ثالثا: منصة الدوريات العربيةArab Journals Platform حيث يتم استضافة المجلات الصادرة عن الجامعات و الجمعيات العربية على منصة Digital Commons و الارتقاء بخدمات النشر بهدف زيادة رؤيتها في الساحه العالميه و مساعدتها على الالتحاق بقاعدة البيانات Scopus.

رابعا: التصنيف العربي للجامعات الذى يستهدف قياس جودة الجامعات من خلال قياس جودة العملية التعليمية و البحثيه، تأثير البحث العلمى على المجتمع و تحقيق أهداف التنمية المستدامه، و كذلك تميز أعضاء هيئة التدريس، و يساهم التصنيف في زيادة فرص الحصول على تمويل للمشروعات البحثيه و تسويق الجامعات محليا و عربيا و دوليا.

خامسا: منصة قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريسArab Faculty Staff التي تستهدف توفير جميع البيانات و المعلومات الخاصه بالإنتاج العلمى بالجامعات الكترونيا بهدف تكوين قاعدة بيانات يتم في ضوءها تقويم الإنتاج العلمى، توفير منصة تعاونية لتكوين مجموعات عمل للمشروعات المشتركه، تطوير الاقتصاد المبنى على المعرفه ، و قياس الإنتاج العلمى مقارنة بالدعم المالى.

وتأتي مشاركة جامعة حلوان متمثلة في رئاسها في أعمال المؤتمر إيمانا بأهمية تطوير سياسات واستراتيجيات العلوم و التكنولوجيا و الابداع التي تتبناها الجامعه، فضلا عن تقديم الخبرات المميزه والرائده لجامعة حلوان في مجال البحث العلمى و التصنيع و التبادل الأكاديمى و التحول الرقمى.

وتسعى هذه الدورة إلى توحيد معايير التعليم والتدريب، وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها، بما ينعكس على تسهيل التنقل والتبادل الأكاديمي للمدرسين والطلاب والباحثين بين الجامعات الأعضاء.

وعلى جانب آخر نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق انجازاً جديداً ليضاف لإنجازات المشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وطبقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة يناير 2023 عدد (1090) مواطن ومواطنة.

وقال الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار على مدار عشرة دورات امتحانية متتالية بدءاً من دورة أكتوبر 2020 حتى دورة يناير 2023، (15294) مواطنا ومواطنة بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وفي إطار متصل نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، المؤتمر التعريفي لمسابقة رالي ريادة الأعمال بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

واستضافت الجامعة خلال المؤتمر، الدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال، والدكتور جين جرجس مدير برنامج حاضنة الأعمال، والدكتورة سهيلة السيد منسق برنامج ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويهدف المؤتمر توعية الشباب بأهمية أفكارهم ومشاريعهم الاستثمارية وجعلها مشاريع مربحة والعمل على إيجاد حلول مستقبلية للتحديات والمعوقات في المجالات التكنولوجية والمجالات العامة .

‏وأفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأهمية مثل هذه المؤتمرات لطلاب الجامعة بما يساهم فى نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال و تقديم جميع أشكال الدعم لإنشاء شركات الشباب الناشئة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن النشاط الطلابي هو أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء شخصية الطلاب ليصبح قائد فعال لتكون الأنشطة الطلابية فرصة تفتح للطلاب فرص حقيقية وفق مواهبهم وهوايتهم التي تدعمهم في تقديم إبداعات خارج الصندوق.

كما نظمت كلية تربية حلوان السوق الخيري للملابس لطلاب كلية التربية، وتضمن معرض ملابس، بما يعزز فكرة التكافل الاجتماعي وروح الانتماء وحب الغير بين فئات المجتمع ويسهم في مساعدة طلاب وطالبات الكلية في مختلف الفرق الدراسية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على تنظيم المعارض الخيرية ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب والطالبات في المجتمع الجامعي، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة.

وأكد الدكتور حسام حمدي عميد الكلية أن الكلية تقوم بمثل هذه الفعاليات التزاما منها بواجبها نحو أبنائها الطلاب، وخلال تفقده المعرض أثنى على الفكرة الطيبة، ودعا إلى العمل على استمرارها لما لها من أثر إيجابي يحقق التكافل والتكامل الاجتماعي والإنساني بين جميع أفراد أسرة كلية التربية.