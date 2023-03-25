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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل التقدم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024

لجائزة الملك فيصل
لجائزة الملك فيصل العالمية 2024

أعلنت جامعة عين شمس، عن فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل لعام 2024، ويأتي ذلك استمرارا لرسالة مكتب الجوائز بالجامعة في دعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للتقدم للجوائز وتقديم الدعم الفني.

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وأشار مكتب الجوائز إلي جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024 في مجالاتها المختلفة على مستوى جميع كليات الجامعة ، سرعة الانتهاء من استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات وتعبئة البيانات المطلوبة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز وضرورة مراجعة مكتب الجوائز في أى دعم فني مطلوب قبل انتهاء موعد التقدم للجائزة في 31مارس 2023.

علما بأن الترشح للجائزة لايقبل من الأفراد- ويتطلب الترشيح من إدارة الجامعة.

للتسجيل بجائزة الملك فيصل العالمية: يتم الدخول على الرابط:
https://kingfaisalprize.org/
ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وكان قد كرم  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عبدالعال الزاهري مدير إدارة تطوير التعليم ، وفريق العمل بالإدارة ،  بمناسبة الفوز بالمركز الثاني في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي فى مجال " جائزة الابداع والابتكار المؤسسي" عن مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس .

وخلال التكريم أشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما حققته الإدارة على مدى ٤ سنوات من العمل الجاد المبني علي العلم والاتقان وروح الفريق ، مما انعكس علي كفاءة العملية التعليمية بالجامعة.

من جانبها أعربت الدكتورة منى عبد العال الزاهري عن سعادتها وفريق عملها بهذا التكريم ، مقدمة الشكر لقيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة علي تقديم كل سبل الدعم للإدارة للقيام بدورها علي الوجه الأكمل .

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