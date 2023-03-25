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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمى بكر: مدحت صالح منكسر ووحيد حاليا.. لا أحد يدرك قيمته

الفنان مدحت صالح
الفنان مدحت صالح

أكد الموسيقار حلمى بكر، أنه يجب على المطرب أن يتسم بالذكاء ويعرف آلية التعامل مع الجمهور، وكيفية تكوين قاعدة جماهيرية للمطرب مع عشاقه.

وأضاف بكر خلال خلال حواره ببرنامج “صالة التحرير”،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن عمرو دياب أبو الذكاء ورسم نجاحه بخطوات معينة، كما أن معظم المطربين الذين يغنون الآن لسد حاجاتهم في الحياة، كما أن الملحن له دور كبير في نجاح المطرب، ونعيش حاليا عصر ورش تلحين، ولا يوجد لدينا ملحنون بنفس قوة سابقيهم من الأجيال الماضية.

الأصوات الغنائية 

وأكمل: قسوتي على المطرب والملحن كلها طبطبة، ومن أجل الحفاظ على سمعة الموسيقى والغناء في مصر، كما أن المطربة أنغام من أكثر الأصوات نجاحا الآن، وتعد آمال ماهر من أقوى الأصوات التي جاءت لمصر.

واختتم بكر حديثه قائلًا: “مدحت صالح منكسر الآن وهو وحيد  لأن الجمهور لا يدرك قيمته، ولكن ما يغضبني أننا نتباهى بأشباه المطربين ونترك قامات غنائية عظيمة”.

مدحت صالح عزة مصطفي عمرو دياب المطربة انغام حلمي بكر صالة التحرير

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