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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أوس أوس: وفاة ابني اختبار من ربنا ..خلافي مع محمد صبحي فني .. ومتمسك بزوجتي

أوس أوس
أوس أوس

حل الفنان محمد أسامة أوس أوس نجم مسرح مصر ضيفا في برنامج حبر سري مع الإعلامية اسما إبراهيم وتحدث عن انتقاد الفنان محمد صبحي لمسرح مصر وحبه الشديد للزمالك ووفاة ابنه.

 

كنت أهلاوي وعنادي مع والدي سبب تشجيعي للزمالك

أكد محمد أسامة أوس أوس، أنه كان يشجع النادي الأهلي منذ طفولته، قائلا: "والدي كان بيشجع الأهلي وكنت بشجعه معه، إلا أنه وفي فترة الدراسة دخل في عناد مع والده".

 

وأوضح "أوس أوس"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العناد مع والده هو السبب في تشجيعه للنادي الزمالك، وهذا كان أفضل، متابعًا: "كنت بحس بالمنافسة.. أنا زملكاوي وأبويا أهلاوي.. الأهلي والزمالك فريقين كبار".

 

وأشار أوس أوس إلى أنه أصبح يشجع الزمالك بشكل جنوني، وكان يحضر التدريب في فترة انتقال حسام حسن إلى نادي الزمالك، مضيفًا: "مش مشكلة خسارتنا من الزمالك".

 

خلافنا مع الفنان محمد صبحي فني مش شخصي


قال الفنان محمد أسامة أوس أوس إن أشرف عبد الباقي هو المسئول عن مسرح مصر، وأنه رد على الفنان محمد صبحي في أكثر من مكان، مؤكدا أن محمد صبحي من الفنانين الكبار وكلنا تربينا على أعماله المسرحية واحنا من عشاقه.

 

وتابع أوس أوس خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن خلافنا مع الفنان محمد صبحي خلاف فني مش شخصي برغم انه قال ان مسرح مصر بيقدم محتوى تافه ومش مسرح.

 

واختتم أوس أوس واحنا معندناش أي مشكلة معه وهدفنا في مسرح مصر اننا نضحك الناس وده شيء مش سهل ودي رسالة صعبة ومحمد صبحي يعلم هذا الكلام والمسرح اتطور بشكل كبير جدا عن زمان.

 

محمد صبحي قال بنقدم تفاهة وعادل إمام أول من كلمنا

 

قال الفنان محمد أسامة أوس أوس، إن الفنان محمد صبحي من الفنانين الكبار وتربينا جميعًا على أعماله وأنهم من عشاقه.

 

وأضاف أوس أوس، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النوع الذي قدمه مسرح مصر كان رسالته هو الضحك وهي رسالة كبيرة جدًا، متابعًا: "محمد صبحي قال إن مسرح مصر تفاهة.. أنك تضحك الناس ده رسالة صعبة جدًا".

 

وأشار أوس أوس إلى أن المسرح تطور بشكل أسرع، متابعًا: "أول حد كلمنا بعد مسرح مصر كان الزعيم عادل إمام وعمرو دياب ومحمد منير، قالوا لنا انتوا ضحكتونا".


وفاة ابنى اختبار من ربنا وزادت علاقتي بزوجتي


أكد الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عدم صحة ما يشاع عن أن وفاة نجله تسببت في محاولة طلاقه لزوجته، قائلا: "شائعة غير صحيحة، ومتمسك بزوجتي وما مريت به اختبار من ربنا".
 

وأضاف "أوس أوس"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موقف وفاة نجله زاد من علاقته مع زوجته وحبها، مشددًا على أن هذا أسوأ ظرف مر به هو وأسرته، وكان اختبار لعلاقتي بزوجتي.

 

وتابع أوس أوس: "المواقف الصعبة أثبتت حبي لزوجتي.. شخصية اللي قدامك بيظهر في الأوقات الصعبة وده اللي ظهرت عليه زوجتي.

أوس أوس مسرح مصر الإعلامية أسما ابراهيم محمد صبحي الأهلى

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