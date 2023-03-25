بعد تعطيل الدراسة فى المدارس..استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية..صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمدن ومراكز المحافظة ، واستمرار رفع درجات الاستعداد ، ونشر فرق الطوارئ والمعدات بالمناطق الحيوية والشوارع الرئيسية والميادين بعد حالة عدم الإستقرار الجوية التى تعرضت لها المحافظة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم

من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.



وتعرضت محافظة القليوبية لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار صاحبتها موجة من البرق والرعد ، وقرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة غداً السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية التي تعمل يوم السبت ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.



ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ، ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس ، وحفاطا علي سلامة المواطنين.



كما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع افرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.



وتجدر الاشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.



طالب رئيس شركة مياه القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.



وكذلك طالب بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار ، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

337158164_1285433002374800_709558909852168625_n

337296080_160304256939276_5873491719665042014_n

337419641_1897652977281443_8373723345341319959_n