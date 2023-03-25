تأهل 3 لاعبين لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا لرجال الإسكواش

اختتمت فاعليات دور ربع النهائي ببطولة أوبتاسيا الذهبية لرجال الإسكواش، والتي يستضيفها نادي ويمبلدون ببريطانيا في الفترة من 21 حتى 26 مارس الجاري.

واستطاع يوسف سليمان المصنف الثامن على البطولة الفوز على الإنجليزي تشارلى لي المصنف ال 24 على البطولة بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-4) (11-9) (11-3).

وفي مباراة مصرية خالصة تغلب مازن هشام المصنف الخامس على البطولة على مواطنه علي فرج المصنف الأول على البطولة بنتيجة (3-2)، بواقع نقاط (5-11) (7-11) (11-9) (11-1) (10-12)



وفاز كريم عبدالجواد على الماليزي إين يآو إنجى المصنف ال 17 بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (16-14) (7-11) (12-10) (11-8).

وتنطلق الليلة مباريات دور نصف النهائي حيث يلتقي كريم عبدالجواد مع الفرنسي بابتست ماسوتي كما يلعب مازن هشام مع مواطنه يوسف سليمان.