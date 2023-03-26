أخبار السيارات|الأرخص من تويوتا سعر «بيلتا» 2023.. تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تضم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام مثل النسخة شيري تيجو 3، ولكن تنافسها النسخة شيري اريزو 5 موديل 2023، التي تعتبر هي ارخص سيارة مقدمة داخل هذه المبادرة.

رغم اقتراب سعر السيارة تويوتا بيلتا من حاجز النصف مليون جنيه للفئة الأولى، لكن تظل أرخص سيارة مطروحة من العلامة التجارية اليابانية داخل السوق المصرية، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، وبسعر يبدأ من 490 ألف جنيه.

يقدم موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، العديد من اللوحات المعدنية المميزة، والتي تجذب مجموعة كبيرة من محبي السيارات وعشاق الانفراد، لما تتضمنه هذه اللوحات من أرقام وحروف مميزة بالفعل.

يبحث المصريون العاملين في الخارج، عن فرصة شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام، والدخول بها إلى الأراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة التي اتاحت العديد من السبل لاتمام هذا الامر، وبعد تخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة 70% للمصريين في دول الخليج ومنها السعودية.

ارتفعت أسعار العديد من السيارات خلال شهر مارس الجاري 2023، ومنها النسخة ام جي ZS والتي شهدت زيادة سعرية بلغت 30 ألف جنيه، إضافة إلى النسخة أوبل كروس لاند بزيادة بلغت 40 ألف جنيه، إلى جانب السيارة ام جي 6 التي ارتفعت أسعارها 20 ألف جنيه.

استطاعت سباقات السيارات أن تجذب عدد كبير من محبي عالم السرعة والانطلاق، لما تحققه من نتائج مبهرة ولقاءات تنافسية، وخاصة عندما تجمع بين أقوى السيارات الخارقة حول العالم.

تعتبر السيارة BMW X4 موديل 2023 واحدة من أقوى السيارات الرياضية المقدمة في مصر، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV بالاضافة إلى انتمائها لعائلة X الشهيرة، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والإطلالة الفاخرة أيضا.