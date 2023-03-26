عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|الأرخص من تويوتا سعر «بيلتا» 2023.. تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أغلى وأرخص سيارة في مبادرة الإحلال .. اعرف الأسعار

تضم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام مثل النسخة شيري تيجو 3، ولكن تنافسها النسخة شيري اريزو 5 موديل 2023، التي تعتبر هي ارخص سيارة مقدمة داخل هذه المبادرة.

 

الأرخص من تويوتا .. سعر «بيلتا» 2023 في مصر |صور

رغم اقتراب سعر السيارة تويوتا بيلتا من حاجز النصف مليون جنيه للفئة الأولى، لكن تظل أرخص سيارة مطروحة من العلامة التجارية اليابانية داخل السوق المصرية، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، وبسعر يبدأ من 490 ألف جنيه.

 

10 لوحات معدنية مميزة في مصر والأغلى بمبلغ لن تصدقه

يقدم موقع لوحتك دوت كوم التابع لوزارة الداخلية، العديد من اللوحات المعدنية المميزة، والتي تجذب مجموعة كبيرة من محبي السيارات وعشاق الانفراد، لما تتضمنه هذه اللوحات من أرقام وحروف مميزة بالفعل.

 

تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة 2023 .. تفاصيل

يبحث المصريون العاملين في الخارج، عن فرصة شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام، والدخول بها إلى الأراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة التي اتاحت العديد من السبل لاتمام هذا الامر، وبعد تخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة 70% للمصريين في دول الخليج ومنها السعودية.

 

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات في مارس 2023 .. صور

ارتفعت أسعار العديد من السيارات خلال شهر مارس الجاري 2023، ومنها النسخة ام جي ZS والتي شهدت زيادة سعرية بلغت 30 ألف جنيه، إضافة إلى النسخة أوبل كروس لاند بزيادة بلغت 40 ألف جنيه، إلى جانب السيارة ام جي 6 التي ارتفعت أسعارها 20 ألف جنيه.

 

سباق مميز بين أقوى السيارات الخارقة .. شاهد النتيجة

استطاعت سباقات السيارات أن تجذب عدد كبير من محبي عالم السرعة والانطلاق، لما تحققه من نتائج مبهرة ولقاءات تنافسية، وخاصة عندما تجمع بين أقوى السيارات الخارقة حول العالم.

 

سعر BMW X4 موديل 2023 في مصر.. صور

تعتبر السيارة BMW X4 موديل 2023 واحدة من أقوى السيارات الرياضية المقدمة في مصر، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV بالاضافة إلى انتمائها لعائلة X الشهيرة، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والإطلالة الفاخرة أيضا.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام قليلة

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

بعدما أخفته الصين.. اكتشاف الحيوان الرئيسي المتسبب في وباء كورونا

لوني أبيض مش بتاعت تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات | السعر ومواصفات هيونداي فيرنا الشكل الجديد.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

أخبار السيارات|5 سيارات جديدة بـ 400 ألف جنيه.. اركبها أوتوماتيك سعر اسبرانزا A516 .. سر أرخص سيارة من بيجو 2023

أخبار السيارات| هيونداي فيرنا 2023 الجديدة كليا.. اعرف سعرها ..تجاوزت المليون جنيه| أسعار سيارات أوبل 2023 في مصر

أخبار السيارات| سعر أوبترا الجديدة 2023.. هدية عيد الأم «سكودا فيليشيا» قيمتها مفاجأة.. وخصم 70% على الـ «جيب»

أخبار السيارات.. أسعار شيفروليه أوبترا وكابتيفا الجديدة.. الإيطالي ولا الياباني.. مقارنة بين مازيراتي جريكال و لكزس RX

أخبار السيارات| أسعار بيستون T77 برو وB70 الجديدة.. كريستيانو رونالدو يطلب إحضار سياراته من البرتغال

أخبار السيارات.. اشتري أشهر عربات فيات بـ 15 ألف جنيه.. أرخص سعر لـ نيسان صني موديل 2023

أخبار السيارات| بتكنولوجيا فرنسية متطورة.. أسعار ومواصفات بيجو 5008 .. وسكودا كاميك 2023 من جديد في مصر

ترشيحاتنا

تخاطر بأمنها.. أوكرانيا تحذر بيلاروس من نشر أسلحة نووية روسية

بطريقة غير مألوفة.. روسيا تسخر من ولي عهد بريطانيا |فيديو

فتاة صعيدية: صوري الشخصية سرقت.. والمتهم شجعني على الهرب وإقامة علاقة بغير رضايا

بعد أن شجّعت بها وجربتها بلوجر شهيرة مرتين|اعرفي سعر الولادة الطبيعية في الماء

هل فعلها؟ قصة الصور المنتشرة لتقبيل بوتين ليد الرئيس الصيني.. فيديو

للشك في موعد الأذان.. علي جمعة يحذر من الأكل والشرب بعد الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحكي مواقف مُخزية|عامل دليفري لـ أصحاب المطاعم: «بلاش تعاملونا إننا جايين من الشارع»

صور مسربة لأنجلينا جولي مع ملياردير أمريكي.. هل هو حبيبها الجديد؟

يحطم زجاج السيارات.. بلطجي يثير الرعب في شوارع بورسعيد

لحظة مؤثرة بين مراسلة أمريكية وابنها على الهواء.. فيديو

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ