عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالدولار.. مهيب عبد الهادي يعلن عن راتب حسام البدري مع الصفاقسي

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن الراتب الشهري لحسام البدري ومساعدين اثنين، لتدريب نادي الصفاقسي التونسي.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الكابتن حسام البدري و2 مساعدين، حسن مصطفى ومحلل أداء إلى الصفاقسي بمبلغ 25000 دولار راتب شهري".

وأعلن نادي الصفاقسي التونسي، عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال حسام البدري، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: “الصفاقسي نادٍ كبير، وشرف عظيم أن أتواجد على رأس قيادته، وأتمنى أن نكون مُوفقين معه؛ حتى نحقق أهداف وأحلام جماهيره”.

وأضاف حسام البدري: “محظوظ لكوني أتولى أندية كبيرة طوال مسيرتي، وفي نفس الوقت يكون لها أهداف، الصفاقسي يمر بمرحلة جديدة، ولكننا نعرف حجم النادي وشعبيته، نعلم أنه مر بفترة تعثر خلال الفترة الماضية، والجماهير لم تكن راضية”.

وعن جهازه المعاون، أوضح البدري: “هناك من مصر: حسن مصطفى مساعدا لي، بجانب محلل أداء أيضا، وهناك أفراد موجودين في الجهاز بالاتفاق مع الإدارة، واجتمعت معهم، وسيكون عليهم مجهود كبير؛ حتى يحدث التجانس بيننا، من أجل استكمال المشوار”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

وزير الرياضة: رئيس الزمالك قضى مدته في السجن وندرس موقفه القانوني

تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة 2023 .. تفاصيل

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتخرج المصلين بالقوة

حقيقة رحيل ديانج وتاو وسافيو عن الأهلي.. ومفاوضات موليكا

مصرع شخص وزوجته وحفيده في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الضغط مستمر على بريطانيا.. الفاتيكان يعيد آثار البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 26-3-2023

بعد انتهاء الشتاء .. أسباب تعطل تكييف سيارتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطانية تفقد القدرة على التبول لأكثر من عام .. والسبب خطير

لهذا السبب..استخدم زيت الزيتون مع الصيام بدلاً من أى نوع آخر

مشروب رمضاني.. كوب من قمر الدين يحميك من أمراض خطيرة

سيناريست من عائلة يهودية تحتفل برمضان: شهر النوايا الطيبة

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ