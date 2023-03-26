عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة تعتمد شهادات طلاب مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية

حفل اعتماد شهادات
حفل اعتماد شهادات خريجي دفعة 2022

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة حفل اعتماد شهادات خريجي دفعة 2022 من مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بمحافظة الشرقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة، حيث تم منح طلاب المدرستين شهادة الغرفة المعتمدة من اتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن حصول الطلاب علي شهادة الغرفة، يعكس تحقق الهدف الأسمى لهذا التعاون المشترك وهو التأكد من جاهزية استعداد الطلاب لسوق العمل من خلال قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات علي مدار ثلاث سنوات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه بمجرد اجتياز الطلاب لامتحانات الغرفة الألمانية يتم إضافتهم إلي قاعدة بيانات الغرفة مما يساعدهم في عملية التوظيف عن طريق شركاء الغرفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بإطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، و تم خلاله بدء الدراسة ب ( 3 مدارس فقط ) بمحافظتي القاهرة والمنوفية، وبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن (52 مدرسة)  بـــ 14 محافظة من محافظات الجمهورية ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، السويس، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، بورسعيد، الشرقية، قنا).

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم شهادات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

نصف شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

مفاجأة.. مرتضى منصور لن يخرج من محبسه اليوم

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر مركز الإصلاح والتأهيل في هذا الموعد

كلمة أغضبت الجمهور| هل قصد رامز جلال إهانة ياسمين عز بهذه العبارة؟

تراجع جديد.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الأحد 26-3-2023

ترشيحاتنا

بعد حرق المصحف في كوبنهاجن.. بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي

انخفاضات غير متوقعة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض في بدايات رمضان| وهذه أسباب التراجع

فحص السيارة جيداً|نصائح مهمة قبل القيادة أثناء الصيام.. تفاصيل

فور عودته من نيويورك.. جولة مفاجئة لوزير الري في هيئة صرف الجيزة

الاتفاق تم.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

مصدر بالزمالك يؤكد اقتراب تاكيس جونياس لقيادة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالحقتيش تعمليه .. طريقة عمل مخلل البصل | فى يوم واحد

أبهرت السوشيال ميديا.. شاهد أبرز إطلالات رانيا التومي المتصدرة للتريند

أكلة من كل محافظة.. بالخطوات| طريقة تحضير الكشك الصعيدي

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس على الإفطار؟

فيديو

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

حسين الجسمى يحقق 32 ألف مشاهدة في يومين بأغنية رحمن رحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ