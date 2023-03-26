1000 حمدالله ع السلامة الحلقة 4: يسرا تواصل البحث عن مايان السيد

عرض مساء اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" و الذي تخوض بطولته النجمة يسرا و تشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

و شهدت الحلقة الرابعة العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" فور عودتهم من كندا و التي تجسد دورها النجمة يسرا و أبنائها "سماح" و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.



تبدأ الأحداث بوصول "سميحة وسامح" أمام كشك عم عمران في محاوله منها للبحث عن سماح ولا تجدها.



يعترض "أكرم" علي استخدام جهاز بصمة الحضور و الانصراف و اعتباره ناقلا للفيروسات و العدوى، يطلب الأستاذ عوني من "أكرم" كتابة مذكرة هامة.



تعمل "فوقية" في إعداد وجبات الطعام وبيعها و تخبرها احدى جارتها انها وجدت في الطعام "فردة شراب صغيرة" لتخبرها "فوقية" ضاحكة أنها خاصة بطفلها "اوزو".



يخبر "أكرم" "فوقية" حاجته للراحة و النوم بعض الوقت و تطلب منه ان ينام بجانب "اوزو" حتى ترتاح من وجوده، يخبرها ان لديه مذكرة يجب الانتهاء منها، تعنفه "فوقية" ظنا منها انه سيكتب مذكراته، ينام "أكرم" على كرسي المائدة و يتحدث و هو نائم، توقظه "فوقية" و تطلب منه النوم في الغرفة حتى يرحم تنجيد كراسي السفرة من تواجده الدائم عليها.



يقترح "سامح" على والدته الذهاب للجدة "سوسو" و ترفض "سميحة" لعدم عثورها على "سماح"، تتصل "سميحة" بأكرم عن طريق "أمين" السائق و يخبره حاجة الدكتورة سميحة للنوم، يطلب منه "أكرم" احضارها لمنزلة بمنطقة المنيل و يرسل له العنوان.



يخبر اكرم فوقية بقدوم سميحة و سامح و تطلب منه شراء بعض اللوازم لإعداد الطعام، يطلب اكرم من هناء الصعود لفوقية لمساعدتها في اعداد الطعام.



يقوم "وائل" بتغير كالون الشقة و يتصل بسمير ابن عم المرحوم جلال الذي قام ببيع الشقة بتوكيل موثق من جلال، يرسل له رساله و يذكره بنفسة ويخبره ما حدث بينه و بين سميحة و يطلب منه معاودت الاتصال به.



بعد استضافة علي لسماح في منزله "بدافع الشهامة" يقدم لها ملابس لوالدته لكي تستخدمها.

يتصل "امين" السائق بأكرم و يخبره بقرب وصولهم تعترض سميحة على عدم تواجده و تخبره انها في انتظاره حتى يعود.



يتلقى "سمير" الفنان محمد محمود رسالة "وائل" و ينادي على أحد رجاله الفنان أوتاكا.



يتصل أكرم بفوقية و يخبرها بوجود الدكتورة سميحة امام البيت، و تطلب منه زيادة طلبات العزومة " كرنب و ارانب و فراخ و رقاق".



تصعد "فوقية" للبلكونة في محاولة منها لإقناع الدكتورة سميح للصعود و تخاطبها بصوت مرتفع و يطلب منها السائق "أمين" و جيران الشارع ان تصعد، ترفض سميحة الصعود و تنتظر أكرم، يطلب أكرم منها الصعود و توافق، تستقبلها هناء جارتهم بالزغاريد و يظن سامح انها تصرخ، تطلب منها فوقية وهيا ترحب بها في منزلها ان تكون متساهل مع الاخرين، تخبرها سميحة بحاجتها و حاجة سامح للنوم و الراحة.



تدخل "فوقية" الغرفة أثناء نوم سميحة و سامح.. لماذا؟



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة و أولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئه بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.