وصفته بالمستفز.. حسن شاكوش يسخر من شذى: هي دي مغنية؟!

رد مغني المهرجانات حسن شاكوش، على الفنانة شذى بعدما انتقدته وقالت إنه لا يجيد الحديث، قائلا: "هي بتغني؟! هي دي مغنية؟! بتغني إيه؟! معرفهاش والله العظيم، أنتِ حافظة لها أغاني؟!".



وأضاف حسن شاكوش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»: «ربنا يتولاها، أنا مش مستفز زي ما هي بتقول، أنا بتكلم بطبيعتي، لكن أنا مبغلطش، ومش بحب أكون FAKE».

حمو تلقائي



كما ردّ حسن شاكوش، على مغني المهرجانات حمو بيكا، الذي قال إنه مغرور، موضحًا: "حمو تلقائي، ومعاهم معاهم، عليهم عليهم، غلبان وطيب والناس بتلعب بدماغه ومشاعره، لما تكون طيبة زيادة عن اللزوم بتبقى وحشه جدا، عشان الناس بتقولك شمال يبقى شمال ويمين يبقى يمين، وبعد التصريحات دي، اتصل بيّ وقالي تعالى نقعد مع بعض".

