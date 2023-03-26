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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

رجيم رمضان لخسارة 7 كيلو من الوزن في أسبوع

رجيم رمضان 7 كيلو
رجيم رمضان 7 كيلو في أسبوع 

يعتبر شهر رمضان بداية جيدة إذا كنت تهدف إلى بدء رحلة إنقاص الوزن ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي ومغذي على إنقاص الوزن دون التأثير على مستويات الطاقة إليك رجيم رمضان 7 كيلو في أسبوع  يساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة ويمكن أن تساعد خطة النظام الغذائي المتوازن في إنقاص الوزن إليك خطته بمجموعة نصائح سريعة يقدمها موقع هيلث لاين .

رجيم رمضان 7 كيلو في أسبوع 

1. تناول  الماء 


تعد المشروبات السكرية والعصائر ومخفوق الحليب عنصرًا أساسيًا في كل وجبة إفطار ، ولكن يجب الابتعاد عنها إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن.

يعزز الماء عملية التمثيل الغذائي ويقلل من الشهية ولا يحتوي الماء على سعرات حرارية ، لذا فإن استبداله بالعصائر الحلوة والمشروبات الغازية يمكن أن يكون خيارًا صحيًا لتقليل الوزن خلال شهر رمضان.

2. ممارسة الرياضة أو النشاط البدني 

ممارسة الرياضة يعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنع تراكم الدهون الزائدة. اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان هو المفتاح.

عادة ما تكون مستويات الطاقة منخفضة جدًا أثناء الصيام ، ولهذا السبب لا يفكر معظم الناس أبدًا في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان لكن إزالة النشاط البدني من روتينك لمدة شهر كامل يمكن أن يكون ضارًا جدًا. لذلك ، الحل البسيط هو ممارسة نصف ساعة أو 2-3 ساعات بعد الإفطار. 

تقلل التمارين من التعب والخمول وتحافظ على صحة القلب والجهاز التنفسي. كما أنه يعزز الوظائف المعرفية التي تساعد عقلك على العمل بذكاء حتى أثناء رمضان.

رجيم رمضان 7 كيلو في أسبوع 

3. رجيم رمضان 7 كيلو في أسبوع بالابتعاد عن الدهون 

يجب الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والسكرية فقد تحتوي الأطعمة المصنعة عادة على نسبة عالية من السكر والملح والدهون والسعرات الحرارية. 

تعد الأطعمة المقلية غنية أيضًا بالدهون المتحولة التي تؤدي إلى ترسب الدهون الحشوية ، خاصة في الجزء السفلي من الجسم.

يمكن أن يساعد الحد من تناول الملح أيضًا في إنقاص الوزن خلال شهر رمضان فقد يخزن الملح الماء في الجسم مما يؤدي إلى التورم وزيادة الوزن  لذا حاولي تجنب تناول تلك الأطعمة قدر الإمكان خلال شهر رمضان

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4. أضف البروتين 


الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والفاصوليا تستغرق وقتًا أطول للهضم ، لذلك ستبقيك ممتلئًا لفترة أطول. 

أثبتت الأبحاث أن اللحوم ومنتجاتها يمكن أن تقلل من هرمونات الجوع وتزيد من مستوى هرمونات الشبع في الجسم ومن الضروري تضمين المنتجات الحيوانية في نظامك الغذائي لتلبية احتياجاتك من البروتين.

يجب ادخال البقول والعدس أيضا غلى نظامك الغذائي اليومي فهي غنية بالبروتينات وكذلك الكربوهيدرات 

5. تناول المزيد من الخضار


تعد الخضار غنية بالألياف ، مما يساعد على الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة ويمنع الإمساك. كما أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على السكر أو النشا.
 

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