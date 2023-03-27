نشرة الفن.. نزيف وتدخل عاجل للفنان محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال .. فنانة شهيرة تفضح عمليات تجميل ياسمين عز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية ومسلسلات رمضان، أبرزها نزيف وتدخل عاجل للفنان محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال وفنانة شهيرة تفضح عمليات تجميل ياسمين عز.

عرضت الليلة حلقة جديدة من حلقات برنامج رامز نيفر إند الذي يقدمه رامز جلال علي شاشة mbc. وحل محمد فؤاد ضيفا في حلقة اليوم، وكان من نصيبه مقلب الغسالة، طبقا لقواعد البرنامج.

وكتبت سارة نخلة عبر حسابها بفيسبوك :" لما حد يسالك عاملة تجميل يعني اكيد ما يقصدوش ليه انتي بيضة بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقا ما هي حقن الجلوتاثيون الي واخداها عند الدكتور اياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها عشان الشعب كله عارف لونك قبل و بعد الحقن و اكيد يعني لو مسكت حاجة و مسحتي ايدك اكيد اكيد مش هايطلع بودرة يعني".

كشفت تقارير صحفية عن أجور بعض الفنانين في برنامج " رامز نيفر آند " منهم ياسمين عز ومحمد رمضان .

اعتذر كريم الشناوي مخرج مسلسل الهرشة السابعة عن خطأ غير مقصود في مسمى الحلقة الثالثة التي عرضت على التلفزيون وعبر منصة شاهد.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الهرشة السابعة، مزيدا من التطور في السنوات والأحداث التي يعيشها الأبطال، بداية من أمينة خليل، التي كبر توأمها في السن، في الوقت الذي تاه فيه أحد طفليها في أثناء سفرها رفقة زوجها؛ ما تسبب في توترها وعصبيتها من الموقف.

تمكن أبطال القوات المسلحة في الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101، من السيطرة على محطة كهرباء سيناء من أيدي العناصر الإرهابية، ومنع الكهرباء عن المنطقة بأكملها ما تسبب في تضرر الأهالي.