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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 80 جنيها.. أسعار السيجار في مصر

أسعار السيجار بعد
أسعار السيجار بعد الزيادة

أعلنت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، عن تطبيق زيادة جديدة على أسعار منتجاتها من السيجار اعتباراً من السبت الماضي.

 

وعزت الشرقية (إيسترن كومبانى)، زيادة أسعار منتجات من السيجار الي العديد من التحديات التي تواجهها الشركة منذ فترة طويلة ومنها الارتفاع المتزايد والمستمر لكافة مدخلات الإنتاج، والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ.

 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار السيجار التي اعلنتها الشركة الشرقية للدخان :

قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة سعر السيجار ميزي توسكاني إلى 80 جنيهاً، وتوسكاني إسبيشيال إلى 150 جنيهاً، وميديانيتوس سادة إلى 160 جنيهاً، وميديانيتوس روائح إلى 160 جنيهاً، وميديانيتوس إسبيشيال سادة إلى 600 جنيه.

 

زيادة سعر السيجار ميديانيتوس إسبيشيال روائح إلى 600 جنيه، وفيرونا سادة عبوة (10) إلى 115 جنيهاً وفيرونا روائح عبوة (10) إلى 115 جنيهاً، وفيرونا سادة عبوة (20) إلى 200 جنيه، وفيرونا روائح (عبوة 20) إلى 200 جنيه.

أسعار السيجار في مصر

وتقرر رفع سعر السجار ميني فيرونا إلى 65 جنيهاً، وكورونا صغير إلى 170 جنيهاً، وكورونا كبير إلى 190 جنيهاً، وكورونا خوسية تيوب إلى 550 جنيهاً، وكورونا ديلوكس إلى 4500 جنيه، وروبستو إلى 1000 جنيه، وتشرشل "تيوب" إلى 310 جنيهات، وبارونيت إلى 1050 جنيهاً.

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زيادة أسعار المعسل بأنواعه .. تفاصيل

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التحديات عديدة| القصة الكاملة حول رفع الشرقية للدخان أسعار جميع منتجاتها 

وكان هاني آمان العضو المنتدب لشركة الشرقية -إيسترن كومباني ،صرح في تصريحات سابقة  ل"صدى البلد" بأن شركته بصدد تحسين انتاجية السيجار تمهيدا لطرحهم فى الأسواق العالمية خلال الفترة القليلة القادمة حيث انه من المنتجات التي  لديها فرصة تصديرية جيدة ويمكن المنافسة بيه.

الزيادة الأولي خلال 2023

وتعد الزيادة التي اعلنتها الشركة الشرقية -إيسترن كومباني أكبر منتج لصناعة التبغ في مصر ،أمس ،لمنتجاتها الأولي في عام 2023، والثالثة علي مدار عاما كاملا.

وفي فبراير الماضي أعلنت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني نتائجها النصفية والتي سجلت ارتفاعا في إجمالى إيراداتها بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.


و أظهرت القوائم المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، تحقيق مجمل إيرادات متضمنة "الضرائب و المبيعات نحو 37.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022 وذلك بدعم زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية، مقابل 34.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع مجمل أرباح الشركة الشرقية - إيسترن كومباني خلال النصف الأول إلى 4.9 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنمو 27%.

وأوضحت إيسترن كومباني أنه تم تسجيل بيانات جيدة ولكن مع تحديات مواصلة تحقيق تلك النتائج الفترة المقبلة في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف.

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