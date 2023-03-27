عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال إطفاء حريق مصنع الخانكة

جانب من الحريق
جانب من الحريق

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد أعمال إطفاء اندلاع حريق مصنع فوم بمنطقة أرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تم السيطرة على حريق بمصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق كانت قد وصلت النيران لهما، وجارى أعمال السيطرة على الحريق بالكامل.

إحالة المتهم بقتل زوجته في شبرا الخيمة بالقليوبية إلى فضيلة المفتى

النيران تمتد لمصنعين مجاورين لحريق الخانكة والحماية المدنية تسيطر عليهما


لقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية ابو النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة وامتداد النيران الى مصنعين مجاورين.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين داخل مصنع للفوم بمنطقة ابوزعبل بالخانكة على مساحة 1500متر ملك أحمد ح وامتدت النيران الى مصنعين مجاورين.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتدادها إلي المناطق المجاورة.

حريق محافظ القليوبية القليوبية نشوب حريق قوات الحماية المدنية أطفاء حريق مركز شرطة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

الهلال يُقاطع الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا الحاسمة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع فوم بالخانكة

التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها فى حريق شقة سكنية بالقليوبية

السيطرة على حريق شب في منزل بالقليوبية

ترشيحاتنا

بسبب الطقس.. بيان مهم بشأن حضور طلاب الجامعات في السعودية

تعبير قرآني عجيب في سورة النساء..شرح محمد داوود

الأرصاد الجوية: إرشادات للسلامة عند القيادة في الأمطار

الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين في تل أبيب.. فيديو

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

التصريح بدفن جثمان فتاة وحجز شقيقها بمستشفى سوهاج الجامعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات مثيرة تكشفها دراسة جديدة تأثير القهوة

ماغيرتش ملاية السرير طول حياتها.. إنجليزية تثير صدمة العالم

زغاريد في منزل مرتضى منصور بعد الإفراج عنه.. شاهد

رجيم رمضان لخسارة 7 كيلو من الوزن في أسبوع

فيديو

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ