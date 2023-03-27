محافظ القليوبية يتابع أعمال إطفاء حريق مصنع الخانكة

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد أعمال إطفاء اندلاع حريق مصنع فوم بمنطقة أرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تم السيطرة على حريق بمصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق كانت قد وصلت النيران لهما، وجارى أعمال السيطرة على الحريق بالكامل.



لقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية ابو النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة وامتداد النيران الى مصنعين مجاورين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين داخل مصنع للفوم بمنطقة ابوزعبل بالخانكة على مساحة 1500متر ملك أحمد ح وامتدت النيران الى مصنعين مجاورين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتدادها إلي المناطق المجاورة.