مصدر طبى : لا إصابات أو حالات وفاة فى حريق مصنع الخانكة

كشف مصدر طبى بمديرية الصحة بالقليوبية أن مرفق الإسعاف دفع بعدد من سيارات إسعاف لموقع نشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية ابو النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.



وقال المصدر ان الحريق لم يسفر عن وقوع أى اصابات او خسائر في الأرواح.

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع فوم بأرض جمعية النصر بابوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية حيث امتدت النيران الى مصنعين مجاورين للحريق ونجحت جهود الحماية المدنية فى السيطرة عليهما وجارى التعامل مع حريق مصنع الفوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية ابو النصر بأبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة وامتداد النيران الى مصنعين مجاورين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين داخل مصنع للفوم بمنطقة ابوزعبل بالخانكة على مساحة 1500متر ملك أحمد ح وامتدت النيران الى مصنعين مجاورين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتدادها إلي المناطق المجاورة.