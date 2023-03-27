وعود سخية الحلقة 4 .. وفاة صديقة حنان مطاوع

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "وعود سخية" العديد من الاحداث المشوقة، حيث بدأت حنان مطاوع، “سخية” بالبحث عن عمل كل تواصل حياتها.

وبمرور الاحداث تكتشف سخية، أن صديقتها "هانم" مصابة بالسرطان وهي في مراحله الاخيرة، وتقوم بتوصيتها على ابنتها فاطمة، وانها ستقوم بتربيتها بعد وفاتها، وبالفعل تتوفي "هانم" لتجد سخية نفسها اماك تحدي جديد وصعب.

ويحاول حمادة، زوج رقية قتل سخية بعدما طلبت منه ذلك رجيبة، ولكن تأتي رقية في الوقت المناسب ليفر زوجها هاربا ويفشل في مخططه هذه المرة.

مسلسل وعود سخية، بطولة حنان مطاوع ونور محمود، وسلوى خطاب، إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس.

يذكر أن حنان مطاوع، كشفت عن العوامل التى دفعتها لخوض الماراثون الرمضاني من خلل مسلسل وعود سخية .

وقالت حنان مطاوع لـ صدي البلد: لعل اختلاف الدور الذى أقدمه فى مسلسل وعود سخية، هو ما حمسني لتقديم العمل، فالشخصية التى العبها جديد علي، فقد أحببتها للغاية، خاصة وان بها تحولات عديدة ، بالإضافة إلى أنها شخصية شرسة”.