بسبب الطقس.. بيان مهم بشأن حضور طلاب الجامعات في السعودية

أعلنت جامعة نجران السعودية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وقال بيان الجامعة إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها اليوم الإثنين وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، أن الدراسة ستكون - عن بُعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.



يأتي ذلك مع تحذيرات الأرصاد السعودية من وقوع تقلبات في الطقس اليوم الإثنين على غالبية مناطق المملكة.