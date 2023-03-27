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رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنسولين مرضى السكر .. مواعيـده فـي شـهر رمضـان وفقاً لكل نوع

صدى البلد

إنسولين مرضي السكر من الأدوية التي تحتاج إلي مراجعة في شهر رمضان معرفة موعد الحصول عليه في الصيام . 

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن التغيير في نظام اليوم ومواعيد الأكل في رمضان يؤدي لنقص السكر في الدم خلال النهار، وارتفاع السكر في الدم بالليل، ولذا لابد  من استشارة  طبيبك المعالج؛ لتعديل الجرعات، ومواعيدها لتجنب الخطر.

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 ونصحت هيئة الدواء  بمراجعة طبيبك لتعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري موضحة إن هناك اختلافا حسب نوع السكري (الأول أو الثاني)، ونوع الدواء ، وذلك لزيادة خطر الإصابة بنقص سكر الدم أثناء النهار، وزيادة سكر الدم في الليل.

وأشارت هيئة الدواء المصرية الي أنه  يمكن تحويل الأدوية التي تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم إلى أدوية ممتدة المفعول، أو تغييرها إلى مرة أو مرتين في اليوم وذلك بناء على تعليمات الطبيب.

Glibenclamide

جرعة الإفطار كما هي و نها تسبب انخفاض نسبة  في السكر؛ يفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف إذا استمر انخفاض سكر الدم؛ يفضل إلغاء جرعة السحور، مع مراجعة طبيبك المختص.

Gliclazide

اذا كانت تؤخذ مرة واحدة؛ فتؤخذ عند الإفطار ، وإذا كان السكر متحكما فيه فمن الممكن تقليل الجرعة. إذا كانت تؤخذ مرتين؛ فتؤخذ عند الإفطار  وقبل السحور، وإذا كان السكر متحكما فيه أكثر؛ فيفضل تقليل جرعة السحور

Metformin

إذا كان المريض يستخدم الدواء ٥٠٠ ملغم مرة واحدة؛ فيأخذ القرص عند الإفطار  . إذا كان يأخذ قرصين في اليوم ٥٠٠ ملغم أو ١٠٠٠ ملغم؛ فيأخذ واحدا عند عند الإفطار ، وآخر مع السحور، أما إذا كان المريض يستخدم ثلاثة أقراص يومي؛ فيفضل أخذ قرصين بعد الإفطار، والثالث وقت السحور. إذا كان يأخذ أربعة أقراص؛ فيأخذ قرصين مع الإفطار، وقرصين مع السحور. أما المنظم ٧٥٠ XR فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد الإفطار سواء كان قرصا أو قرصين أو ثلاثة أقراص.

Pioglitazone HCI Vidagliptin g Empagliflozin g Liraglutide g

تؤخذ نفس الجرعة كما كان قبل رمضان

إنسولين الديتيمير

 إذا كان يستخدم جرعة واحدة؛ فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل ٣٠ - ١٥% من الجرعة إذا كانت تؤخذ مرتين؛ فجرعة  الإفطار  كما هي ويتم تقليل جرعة السحور للنصف. 

إنسولين جلارجين

 إذا كان يستخدم جرعة واحدة؛ فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل ٥٠-٣٠٪  من الجرعة

 إنسولين glulisine 

تؤخذ الجرعة أولى كاملة مع الإفطار  ( نفس جرعة الفطور قبل رمضان). جرعة السحور ( جرعة العشاء قبل رمضان ) يفضل تقليصها ٣٠-٢٠% من الجرعة الثالثة ( جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها. 

إنسولين (مخلوط) 

تؤخذ جرعة الصباح كما هي مع  الإفطار   في رمضان، الجرعة الثانية تؤخذ عند السحور مع مراعاة تخفيضها ٥٠.٪ إذا كان يستخدم جرعة واحدة فتؤخذ مع الإفطار  مع تقليل  من 30 إلي 50% من  الجرعة.

 إنسولين ليسبرو بروتامين ٢٥

 إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة؛ فتؤخذ عند الإفطار كاملة. إذا كان يأخذ جرعتين؛ فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار، مع تخفيض جرعة السحور ٥٠٪ 

إنسولين ليسبرو بروتامين ٥٠

 إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة؛ فتؤخذ عند الإفطار  كاملة. إذا كان يأخذ جرعتين؛ فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار  ، مع تخفيض جرعة السحور ٥٠٪ إذا كان يأخذ ثلاث جرعات؛ فيكتفي بجرعتين كما هو موضح أعلاه، وتحذف الجرعة الثالثة ( جرعة الغداء قبل رمضان).

إنسولين ليسبرو بروتامين ١٠٠

 تؤخذ الجرعة أولى كاملة مع الإفطار ( نفس جرعة الفطور قبل رمضان )، ويمكن تعديلها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار. جرعة السحور ( جرعة العشاء قبل رمضان) يفضل تقليصها إلى النصف. الجرعة الثالثة ( جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها. 

إنسولين اسبارت سريع المفعول

 تؤخذ الجرعة أولى كاملة مع الإفطار ( نفس جرعة الفطور قبل رمضان )، ويمكن تعديلها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار. جرعة السحور ( جرعة العشاء قبل رمضان يفضل تقليصها إلى النصف). الجرعة الثالثة ( جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها

انسولين هيئة الدواء السكر رمضان استشارة طبيبك الدم

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