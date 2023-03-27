بالأسماء والتفاصيل.. ننشر مراكز الرعاية الأولية المعتمدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

انتهت لجنة إقرار اعتماد المنشآت الصحية التابعة لـ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من اعتماد 47 مراكزاً للرعاية الأولية بمحافظات التأمين الصحي الشامل والتي ننشر تفاصيلها التي جاءت كالتالي : -
مراكز الرعاية الأولية المعتمدة
- وحدة صحة أسرة المناخ ثان مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 30 يونيو 2019
- مركز طب أسرة العرب مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 30 يونيو 2019
- وحدة صحة أسرة الكويت مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 30 يونيو 2019
- وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 30 يونيو 2019
- وحدة صحة اسرة عثمان بن عفان مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 30 يونيو 2019
- وحدة صحة اسرة المناخ اول مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 8 يوليو 2019
- وحدة صحة اسرة العرب مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 8 يوليو 2019
- وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 8 يوليو 2019
- وحدة صحة اسرة بورفؤاد ثان مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 8 يوليو 2019
- مركز طب اسرة الجوهرة مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 8 يوليو 2019
- وحدة صحة اسرة الصيدلانية / سمر عبدالرحمن ( بنك الإسكان) مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 8 يوليو 2019
- وحدة صحة أسرة ال5000 مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 8 أغسطس 2019
- مركز طب أسرة د/ محمد مشالي (الحرفيين) مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 5 سبتمبر 2019
- وحدة صحة اسرة جنوب منطقة البترول مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 31 اكتوبر 2019
- مركز طب اسرة تعاونيات الزهور مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 31 اكتوبر 2019
- وحدة صحة اسرة الميسرة مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 23 أغسطس 2022
- وحدة صحة اسرة الاسراء مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 31 اكتوبر 2019
- مركز طب اسرة مصطفى كامل مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 21 نوفمبر 2019
- وحدة طب اسرة بحر البقر الجديدة مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 21 نوفمبر 2019
- مركز طب اسرة القابوطى مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 02 يناير 2020
- مركز طب اسرة شرق النوادى مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 02 يناير 2020
- وحدة صحة اسرة أم خلف مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 02 يناير 2020
- وحدة طب اسرة الصفوة مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 06 فبراير 2020
- مركز طب اسرة بحر البقر القديمة مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 06 فبراير 2020
- وحدة طب اسرة شمال الحرية مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 20 فبراير 2020
- مركز طب اسرة العلاج الطبيعى مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية فبراير 2020
- مركز طب اسرة على بن ابي طالب مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 11 يونيو 2020
- مركز طب أسرة الحي الاماراتي مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 11 يونيو 2020
- وحدة طب اسرة حوض بدران مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 26 يوليو 2020
- وحدة صحة أسرة سهل الطينة مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 26 يوليو 2020
- وحدة طب اسرة ال عثمان مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 10 ديسمبر 2020
- وحدة طب اسرة احمد سعيد مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 10 ديسمبر2020
- مركز طب اسرة منشأة العماري مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 10 ديسمبر 2020
- وحدة طب اسرة القبلي قامولا مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 10 ديسمبر 2020
- وحدة طب اسرة طيبة مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 31 ديسمبر 2020
- وحدة طب اسرة الضمان مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 31 ديسمبر 2020
- وحدة طب اسرة الدبابية مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 10 يناير 2023
- وحدة طب أسرة الكاب مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 08 ابريل 2021
- وحدة صحة أسرة العاشر من رمضان مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 08 ابريل 2021
- مركز طبي أولي بورفؤاد مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة قناة السويس 06 مايو 2021
- مركز طبي أولى بورسعيد مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة قناة السويس 23 ديسمبر 2021
- وحدة طب أسرة الجرابعة مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 10 يونيو 2021
- مركز طب أسرة بلال بن رباح مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 10 يونيو 2021
- وحدة طب أسرة الشغب مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 29 يونيو 2021
- مركز طب أسرة العوامية مراكز الرعاية الأولية الاقصر هيئة الرعاية الصحية 29 يونيو 2021
- وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت ( ابوبلح سابقاً) مراكز الرعاية الأولية الإسماعيلية هيئة الرعاية الصحية 29 يونيو 2021
- وحدة طب أسرة ال 44 عمارة مراكز الرعاية الأولية بورسعيد هيئة الرعاية الصحية 23 أغسطس 2022