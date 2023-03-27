وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء يستعرض سبل التعاون مع جامعة بنها

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء .



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضم وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المهندس مدحت البكرى ، والدكتورة امتثال عطية ، والمهندسة هيام عادل ، والدكتورة هدى حسن ، والمهندس خالد الصواف ، والدكتورة أمانى محمد.

واستعرض وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سبل التعاون مع جامعة بنها في مجال صندوق الخدمات الاحترافية ونظام إدارة المؤسسة الإلكتروني.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص الجامعة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في مختلف المجالات ، من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي ، وهو ما يساهم في تحسين وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وخلال اللقاء أشار رئيس الجامعة إلى الدور الهام الذي يقوم مركز المعلومات بمجلس الوزراء في مختلف المجالات ، مشيداً بدور المركز فى تحسين بيئة أداء العمل وآليات التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعة من خلال تنفيذ خطط التحول الرقمى والحوكمة.