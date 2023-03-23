طريقة التقدم لدورة الاحتضان الجديدة في جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية

أعلنت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة مد فترة التسجيل لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، لقبول الأفكار بدورة الاحتضان الجديدة والممولة من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة، حتى أبريل المقبل.



وذلك في إطار دعم الأفكار الواعدة القابلة للتحول لشركات ناشئة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، إيمانًا من الجامعة بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من الشباب، وفي ظل تسليم عقود 6 مشروعات ضمن المرحلة الأولى للحاضنة.

وأكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، هدفها دعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وتحقيق اقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى ثروة، إذ تعد الحاضنات التكنولوجية من أهم أدوات التنمية المستدامة.

وأشار الى أن حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، مدت فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة للحاضنة حتى 7 أبريل المقبل ، مضيفا أنه متاح التقدم لدورة حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية الجديدة حتى الموعد المقرر من خلال الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUndA7oTyQBKmrFhM1zZAydBViLQwbhPr5zk_3l18bJu484Q/viewform?fbclid=IwAR2bEkah1_qwgMu5PNyzfKuv2VDzvjRw5MQOZ3NYfLsiFT0AVH6yo8R9ztw

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث أنه في كل مرحلة تختلف نوعية الدعم حسب الاحتياج، ويتم توفير تجهيزات معملية تخدم الإسراع بعجلة التطوير بالشركات مع وجود استشاريين وموجهين متخصصين سواء في مجالات التكنولوجيا الحيوية أو نموذج العمل التجاري.

وأوضح الدكتور عمرو العوامري المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، أن برنامج الاحتضان الجديد يتكون من مرحلتين، الأولى تسمى المعسكر الإبداعي، ويتم تدريب المتقدمين فيها على المبادئ الأساسية لريادة الأعمال وأهمية صناعة الأفكار بطريقة إبداعية تناسب احتياجات السوق.

والمرحلة الثانية تشهد انضمام الشركات الناشئة في مرحلة النموذج الأولي وتحويل النموذج إلى تطبيق تجاري جاهز للطرح بالأسواق، ويتم توفير دعم فني ومالي في مجمله يصل إلى 150 ألف جنيه مصري.