الأورمان توزع كراتين مواد غذائية لدعم 2000 مستفيد بأسوان في شهر رمضان

في خامس أيام شهر رمضان المعظم ، شاركت جمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والغرفة التجارية الصينية بالقاهرة في توزيع 400 كرتونة مواد غذائية لدعم 2000 مستفيد ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرى حاجر البصيلية والمعمارية ونجع السايح بمركز إدفو شمال أسوان .

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان ، وإنطلاقاً من حرص وإهتمام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

مواد غذائية

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة ( أصحاب الأيادي البيضاء ) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة ، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر ، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة أسوان .

وأوضح ممدوح شعبان بأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، وأن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة على أن ينتهى التوزيع تماماً في الثلث الأوسط من رمضان ، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها .

دعم الأسر

ومن ناحية أخرى كان قد أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأنه خلال شهر رمضان المبارك يتم تجهيز وتوزيع 900 وجبة ساخنة متكاملة ، بجانب 1000 وجبة سحور ضمن مطبخ المؤسسة الذى يقوم بتجهيز هذه الوجبات للأسر والحالات المختلفة .

وقال أحمد موسى بأن الـ 900 وجبة اليومية تضم توزيع 250 وجبة للحالات المتعففة ، و 250 وجبة لخيمة دار الأيتام بمطبخ " 1 " بأسوان ، كما يتم توزيع 200 وجبة يومياً للأسر المتعففة ضمن مطبخ " 2 " بالنجاجرة بكوم أمبو ، بجانب توزيع 200 وجبة أخرى توزيع منزلى للأسر المتعففة ضمن مطبخ " 3 " بالغابات بمركز دراو ، بالإضافة إلى توزيع 1000 وجبة سحور بنصر النوبة .