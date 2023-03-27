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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 مايو.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

صدى البلد

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 5 مايو بمركز المنارة بالتجمع الخامس ،ويتم طرح التذاكر خلال الأيام المقبلة. 

طرح الفنان تامر حسنى، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"،  على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم.

وتعد أغنية رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر. 

وشكر الفنان تامر حسني جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وكتب تامر: "والله بحبكوا اوي و تعليقاتكوا اللي بقرأها على حبكم و معايشتكم مع اغانيا من يوم ما ظهرت لحد النهارده كلها تعليقات طيبه و جميله زيكوا فحسيت عايز اقولكوا اني فخور برحلتي معاكم و بمشاركتي في حياتكم في افراحكم و احزانكم سواء بأغانيا او افلامي او اي بوست إيجابي بكتبهلكم ربنا يسعد قلوبكم ".

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