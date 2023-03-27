مدرسة كيما بأسوان تشارك فى مبادرة منظومة القيم بالمدارس

شاركت مدرسة كيما الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية فى مبادرة تفعيل منظومة القيم فى المدارس والتى تتبناها الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وفى لقاء عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مع نعمات محمد محمود مدير مدرسة كيما الإعدادية المشتركة أشاد بهذه المشاركة المتميزة للمدرسة في هذه المبادرة حيث تم تنظيم عدد من الفعاليات لابراز قيم الإحترام ، والإيثار ، والولاء والانتماء ، والصدق .

منظومة القيم فى المدارس

كما شملت المبادرة إجراء مسابقات وتنفيذ لافتات ومطويات وندوات وورش عمل وفيديوهات تعليمية وصحف حائطية لمختلف الأنشطة بالمدرسة ، بجانب كلمات في الإذاعة المدرسية وتم إصدار مجلة شهرية مطبوعة باسم " بلاد الدهب" ، وإنشاء صفحة إلكترونية للمدرسة لإبراز فعاليات الأنشطة .

وأكد عبد الكريم لطفى بأنه سيتم تكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين بمختلف الإدارات والمشاركة فى المعرض الختامى على مستوي الجمهورية بديوان عام الوزارة .

وكانت قد نظمت إدارة نصر النوبة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان ندوة توعوية عن “ترشيد استهلاك الطاقة”، بمدرسة الشيخ مرسى علي الإعدادية، بحضور يسرى جلال، وكيل إدارة نصر النوبة، ورؤساء أقسام الخدمات التربوية والتدريب والعلاقات العامة .

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة العالمية “ساعة الأرض” لعام 2023، وبناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وتعد المبادرة العالمية "ساعة الأرض" حدثاً عالمياً يقام كل عام وتشارك مصر به، حيث يتم إطفاء الأنوار لمدة ساعة عند الساعة 8:30 مساءً في آخر سبت من شهر مارس، والذى وافق أمس، السبت، لرفع الوعى بالقضايا البيئية التي تواجه الأرض.

أنشطة تعليمية

وقد بدأت الندوة بكلمة من وكيل الإدارة قدم فيها التهنئة لإدارة المدرسة والطلاب والمعلمين بشهر رمضان المبارك، وحصول المدرسة على 4 مراكز مختلفة في عدة مسابقات على مستوى المديرية هذا العام، وحثهم على المزيد من التفوق والجد والاجتهاد.

وأكد أن الهدف من عقد هذه الندوة هو إبراز دور المدرسة فى قضايا التوعية البيئية وتوجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية الصحيحة، كترشيد الاستهلاك للحفاظ على بيئتنا وكوكب الأرض لضمان بيئة آمنة ومستقبل مستدام، ومدى تأثير الممارسات السلبية على كوكب الأرض وقضايا تغير المناخ، والاحتباس الحرارى.