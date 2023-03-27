حالتها صعبة جدا .. نجوم الفن يطالبون بالدعاء لـ شيرين الطحان

تعرضت الفنانة شيرين الطحان لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى دخولها العناية المركزة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعم والدعاء للفنانة شيرين الطحان .

لقاء الخميسى

وكتبت الفنانة لقاء الخميسي :"اتقابلنا من سنين طويلة ، وكانت دايما متألقة ولبقة ومهذبة وذوق وموهوبة وبتحلم .. فتاة مصرية أصيلة وراقية ، ماافتكرش اي مرة شفت شيرين فيها الا وهي دايما لبقة ولطيفة وعندها احلام كتير .

وأضافت لقاء الخميسي : شيرين في حالة صعبة جدا ومحتاجة صلاة ودعوة كبيرة من كل الناس هي تستاهل كل الخير.

وفاء عامر

وطالبت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بالدعاء للفنانة شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت على منع الزيارة عنها ودخولها الرعاية المركزة: “قلبي واجعني عليها آوي”.

إنجى على

طلبت الإعلامية إنجي علي من متابعيها الدعاء للإعلامية شيرين الطحان من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتب إنجي علي:" الزميلة والاعلامية والفنانة شيرين الطحان تعيش أصعب اللحظات هي الآن في العناية المركزه برجاء ندعوا لها بالشفاء والعافية ربنا معاكي يا شيرين هو الشافي المعافي.

ما هو مرض شيرين الطحان؟

اختلفت الأقاويل حول الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان ما بين إصابتها بمرض السرطان أو خلل في مكونات الدم ونقص في البوتاسيوم، إلا أنها كانت قد أوضحت أنه تم احتجازها في العناية المركزة بسبب خلل الدم ونقص نسبة البوتاسيوم.