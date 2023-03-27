موعد أذان الفجر اليوم السادس من رمضان

موعد أذان الفجر السادس من رمضان ، من أكثر الكلمات الأكثر بحثا حاليا ، حيث انتهى المسلمون من صيام اليوم الخامس من رمضان، وينتظرون حاليا قدوم اليوم السادس من رمضان لصيامه، ولذلك يكثر البحث عن موعد أذان الفجر السادس من رمضان.

ونستعرض في هذا التقرير موعد اذان الفجر اليوم السادس من رمضان ، وكذلك مواقيت الصلاة.

موعد أذان الفجر السادس من رمضان



الفجر: 04:21

الشروق: 05:49

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:11

العشاء: 07:29



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 04:26

الشروق: 05:55

الظهر: 12:06

العصر: 03:36

المغرب: 06:17

العشاء: 07:36

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 04:22

الشروق: 05:45

الظهر: 11:54

العصر: 03:21

المغرب: 06:03

العشاء: 07:16

وقت قيام الليل

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن وقت قيام الليل يستحب أن يكون بعد منتصف الليل.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز صلاة قيام الليل قبل منتصف الليل فالحكم على الاستحباب بعد منتصف الليل، أما الجواز فيجوز من بعد صلاة العشاء أداء صلاة قيام الليل.

قيام الليل بين أذاني الفجر



قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.

وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، تُعد من قيام ليل؟»، أن من صلى قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.