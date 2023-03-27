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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بث مباشرا لأداء صلاتي العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر في ليلة السادس من رمضان 1444 هجرية.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

موعد أذان الفجر السادس من رمضان


الفجر: 04:21
الشروق: 05:49
الظهر: 12:00
العصر: 03:30
المغرب: 06:11
العشاء: 07:29


مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 04:26
الشروق: 05:55
الظهر: 12:06
العصر: 03:36
المغرب: 06:17
العشاء: 07:36

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 04:22
الشروق: 05:45
الظهر: 11:54
العصر: 03:21
المغرب: 06:03
العشاء: 07:16

 

وقت قيام الليل

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار  السابق لمفتي الجمهورية، إن وقت قيام الليل يستحب أن يكون بعد منتصف الليل.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز صلاة قيام الليل قبل منتصف الليل فالحكم على الاستحباب بعد منتصف الليل، أما الجواز فيجوز من بعد صلاة العشاء أداء صلاة قيام الليل.

 

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