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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ابنة عمه.. وفاة زوجة الدكتور عبد العزيز الشهاوي شيخ الشافعية في مصر

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز الشهاوي

أعلنت الصفحة الرسمية للدكتور عبد العزيز الشهاوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن وفاة زوجة الدكتور عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر.

ونشرت الصفحة خبر الوفاة في منشور نصه : نتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة فضيلة مولانا العلامة الشيخ عبد العزيز الشهاوي، والدفنة غدا بعد صلاة الظهر بالمسجد الكبير بقرية نمرة البصل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

 

زوجة الدكتور الشهاوي

 

وفي عام 1960 م ، قرر والد الدكتور عبد العزيز الشهاوي، خطبة ابنة عمه له، وهي امرأة فاضلة ، وكان الذهب وقتها يساوي 21 قرشا للجرام، وكانت الشبكة 333 جرام، ووصلت قيمتها إلى سبعين جنيها.

وتزوج عام 1961، وتكفل والده بالزواج كاملا، وكان والدي وهبني للعلم دون تحمل أي شئ آخر، أنا وشقيقي الشيخ عبد الحليم الشهاوي.

 

وصف الشيخ عبد العزيز الشهاوي

 


ويعد  الدكتور عبد العزيز الشهاوي، من بقايا السادة الشافعية في مصر ، محب للعلم والعلماء ، يحرص على تعلم كل ما ينفع، عفيف اللسان ، ذو خلق عال، ذو رأي مسموع، وطبع هادئ، وعلو الهمة، يصفح ويتسامح في المعاملات حتى لو انتقص منه الآخرين، صحيح الاستدلال وقوي التوجيه والاستنتاج، يبعد عن الجدال، ويهدف إلى تصوير المسألة الفقهية من أقرب طريق.

شيخ الشافعية الشيخ عبد العزيز الشهاوي شيخ الشافعية في مصر قرية نمرة البصل عبد العزيز الشهاوي وفاة زوجة شيخ الشافعية

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