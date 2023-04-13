أنوشكا: وجود بطولات جماعية إضافة لصناعة الدراما.. وأتمنى تقديم عمل غنائي| حوار

أنوشكا لـ صدي البلد:

شخصيتى فى "الأجهر" مختلفة وأبحث عن التغيير دائمًا

إنتاج “الأجهر” ضخم وأنجذب للأعمال الاجتماعية التي تحمل مشاعر إنسانية

دخلت فى معركة نفسية بسبب “الدوم”

الموهبة الحقيقية لا يختلف عليها اثنين خاصةً عندما تكون موهبة فنية سواء في الغناء أو التمثيل ومن الفنانات اللاتي يجمعن بين الموهبتين بجدار هى أنوشكا .. الموهبة الأرمينية الأصل مصرية المولد والنشأة والتى استطاعت أن تجذب الجمهور، وتلقى الاستحسان على أدائها التمثيلي "الرشيق" .

أنوشكا

أنوشكا .. فنانة أنيقة، تتمتع بملامح جذابة، وصوت عذب، استطاعت بموهبتها أن تقتحم عالم الفن من خلال الغناء ثم اتجهت إلى عالم التمثيل فأبدعت وصنعت لنفسها مكانة مميزة ، والتي بدأت مشوارها الفني بالغناء، ثم دخلت عالم التمثيل فأثبتت موهبتها الكبيرة.

أنوشكا

وتشارك الفنانة أنوشكا فى المارثون الرمضانى 2023 بـ مسلسل "الأجهر"وكشفت أنوشكا عن تفاصيل مشاركتها فى المسلسل ومعاير اختيارها للأعمال الفنية بالإضافة لمشاركتها كعضو لجنة تحكيم ببرنامج “الدوم”.

وإليكم نص الحوار :

أنوشكا : شخصيتى فى "الأجهر" مختلفة وأبحث عن التغيير دائمًا

قالت الفنانة أنوشكا :" شخصيتى فى مسلسل “الأجهر” مركبة ولها أكثر من لون وتختلف تمامًا عن مسلسل راجعين ياهوى وعن أعمالي السابقة ووقع اختياري هذا العام على مسلسل “الأجهر” لأنى أبحث عن التغير دائمًا".

وعن تفاصيل الشخصية أوضحت :" شخصيتي فيها العديد من الأبعاد ولا يمكن الحكم عليها من الحلقات الأولى للمسلسل وأختلافها أكثر ما جذبنى إليها.

أنوشكا

أنوشكا : وجود بطولات جماعية إضافة لصناعة الدراما

وكشفت الفنانة أنوشكا فى حوارها لصدى البلد عن رؤيتها للبطولات الجماعية وتأثيرها على صناعة الدراما فى الوقت الحالي قائلة :"عودة البطولات الجماعية فى عدد كبير من الأعمال الدرامية فى السنوات الماضية إضافة لصناعة الدراما ، وتزيد من حلاوة المنافسة بين الفنانين ويضيف كل منهما لخبرة الآخر فى النهاية هدفنا إسعاد وإرضاء الجمهور ،والجمهور فى الوقت الحالى أصبح أكثر متابعة وتفاعل مع الفنان ولديه قدرة كبير على النقد والمدح والتواصل من خلال السوشيال ميديا وكثرة المنصات الإلكترونية.

أنوشكا

أنوشكا : أول تعاون يجمعني بـ ياسر سامى وعمرو سعد ومحمود قابيل “برنس”

وكشفت الفنانة أنوشكا فى حوارها لـ صدى البلد كواليس التعاون الأول الذى جمعها بالفنان عمرو سعد والمخرج ياسر سامى قائلة :" مسلسل “الأجهر” يعد التعاون الأول الذى يجمعني بـ فريق العمل والمخرج ياسر سامى وهو مخرج مجتهد ويحرص على الاهتمام بتفاصيل العمل بشكل كبير.

وعن تعاونها فى الفنان عمرو سعد أوضحت :" أول تعاون بينى وبين عمرو سعد وأعتبر إننى “كسبت"أخ وهو فنان متواضع ومجتهد , أما محمود قابيل فهو برنس العمل ووراء الكاميرا أيضا وسعيدة بتعاونى معه ونصنع حالة مميزة فى الأجهر.

أنوشكا

أنوشكا : مشاركة وفاء عامر فى “الأجهر” من أسباب قبولى للعمل

تحدثت الفنانة أنوشكا عن العلاقة الصداقة التى تجمعها بالفنانة وفاء عامر منذ التعاون الأول بينهما فى مسلسل “راجعين يا هوى" رمضان الماضى قائلة :"هناك كمياء كبيرة بينى وبين وفاء عامر، منذ تعاوننا الأول فى مسلسل "راجعين يا هوى" ووجودها فى “الأجهر” كضيف شرف من أسباب قبولى للمشاركة فى العمل .

أنوشكا

أنوشكا : إنتاج “الأجهر” ضخم وأنجذب للأعمال الإجتماعية التى تحمل مشاعر إنسانية

كما تحدثت الفنانة أنوشكا عن معايير اختيارها لأعمالها الفنية موضحة: "أنجذب إلى الدراما الإجتماعية التى تحمل جانب إنسانى وعاطفى لأنها تمثلنى كـ أنوشكا وأجد نفسى فيها .

وتابعت الفنانة أنوشكا فى حوارها لـ صدى البلد :" مسلسل “الأجهر” يشبه الأفلام الأجنبية وإنتاجه ضخم جدا لنظرا لتصويره فى عدد من الدول الإفريقية ولبنان لظهور العمل بشكل مميز ومختلف وأيضا المسلسل يشارك فيه عدد كبير من النجوم بالإضافة لكثرة نجوم الشرف.

أنوشكا

أنوشكا : دخلت فى معركة نفسية بسبب “الدوم”

وتطرقت الفنانة أنوشكا فى حوارها فى صدى البلد عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم ببرنامج الدوم موضحة :" تجربة ممتعة وصعبة فى ذات الوقت فبمجرد جلوسى على كرسى التحكيم أدخل فى حالة من المعركة النفسية لصعوبة الاختيار بين كل هذه المواهب الحقيقة والتى تستحق الفرصة.

أنوشكا

أنوشكا : متعطشة لتقديم عمل غنائي ورد فعل الجمهور أبهرنى

كما كشفت الفنانة أنوشكا عن تفاصيل العرض الغنائى الذى قدمته فى الحلقة النهائية من برنامج الدوم قائلة :"ردود أفعال الجمهور أبهرتني والعرض كان تلقائيا ووليد اللحظة ولم يتم التحضير له بشكل كبير نظرا لانشغالي بتصوير مسلسل "الأجهر".

وتابعت الفنانة أنوشكا:" متعطشة لوقوفى على المسرح وتقديم عمل غنائى ، وأتمنى إنتاج أفلام وعروض غنائية إستعراضية الفترة المقبلة".

أنوشكا

أنوشكا : حاسة إنى داخلة امتحان ثانوية عامة وأنتظر كلمة الجمهور

وعبرت الفنانة أنوشكا عن شعورها من خلال حوارها لـ صدى البلد قائلة:" حاسة إنى داخلة امتحان ثانوية عامة كعادتى فى كل مشاركة فى رمضان أشعر بنفس الشعور إلى أن يقول الجمهور كلمته وشعورى بالقلق يزداد فى أعمال رمضان نظرا لضيق الوقت والضغط العصبى الذى أتعرض له ومع بداية العرض وأستقبال ردود أفعال الجمهور أشعر بالطمأنينة وكنت أتمنى وجود والدى معى ومشاهدتهم لأعمالى .

أنوشكا

أنوشكا: لم أنتهى من تصوير “الأجهر” وردود الأفعال إيجابية

واختتمت الفنانة أنوشكا حوارها لـ صدى البلد :تلقيت العديد من ردود الأفعال الإيجابية على الحلقات الأولى من مسلسل “الأجهر” وأتواجد حاليا فى بيروت لاستكمال التصوير ورأى الجمهور هو القاطع بالنسبة لى .