طالب يهاجم المعلمين في مدرسة بالبرازيل وينهي حياة أحدهم| تفاصيل

أفادت وسائل إعلام برازيلية، الإثنين، أن فتى يبلغ من العمر 13 عاما، هاجم مدرسين في مدرسة توماسيا مونتورو، في ساو باولو البرازيلية؛ مما أسفر عن مقتل أحدهم.

وطعن المهاجم 4 معلمين وطالبا واحد، وكان أحد المعلمين يبلغ من العمر 71 عامًا، فأصيب بسكتة قلبية وتوفي في المستشفى، حسبما أفادت وسائل الإعلام G1.

وقال تقرير للشرطة، إن الجاني- طالب، يبلغ من العمر 13 عامًا، تم نزع سلاحه من قبل المعلمين، وتسليمه إلى الشرطة.

وكتب الحاكم، تارسيسيو دي فريتاس، في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “تتركز جهودنا على مساعدة الجرحى وتهدئة أفراد الأسرة”.

وبحسب تقارير إعلامية، حاول أحد الطلاب حماية المعلمين، وأصيب بجروح سطحية، في مؤتمر صحفي، قالت السلطات البرازيلية: إن المشتبه به سبق له أن بحث على الإنترنت؛ للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على سلاح ناري، وكان قد نُقل مؤخرًا من مدرسة مختلفة.

وفي نوفمبر، فتح شاب، يبلغ من العمر 16 عامًا، النار، على مدرستين في مدينة أراكروز البرازيلية؛ مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 12 شخصًا.