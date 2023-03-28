غدا.. الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري تصوت على مشروع قانون حول الإعلام

يعقد المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) جلسة غدا للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالإعلام ومشروع آخر يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر.



كما من المقرر أن يصوت النواب على مشروع قانون ثالث حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بهما.



ومن المقرر أن يتم إحالة مشاريع القوانين عقب التصويت إلى الغرفة الثانية من البرلمان وهي مجلس الأمة الجزائري.