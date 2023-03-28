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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص برصاص طالب سابق في مدرسة بالولايات المتحدة

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

قالت السلطات الامريكية إن شابا مدججا بالسلاح، يبلغ من العمر 28 عاما، قتل بالرصاص 3 أطفال و3 موظفين بالغين، يوم الاثنين، في مدرسة مسيحية خاصة، كان المشتبه فيه يرتادها ذات مرة في عاصمة ولاية تينيسي قبل أن تقتل الشرطة المهاجم.

وقال قائد الشرطة في ولاية تينيسي، جون دريك، للصحفيين، إن الدافع لم يعرف على الفور لكن المشتبه به رسم خرائط تفصيلية للمدرسة، بما في ذلك نقاط دخول المبنى، وترك وراءه 'بيانا' وكتابات أخرى كان المحققون يفحصونها.

حدد دريك المشتبه به باسم أودري إليزابيث هيل ، 28 عامًا ، من سكان منطقة ناشفيل.

قام ضابطان من فريق مكون من خمسة أعضاء بإطلاق النار على المهاجم في ردهة ، وتم إعلان وفاة المشتبه به بحلول الساعة 10:27 صباحًا.

قال دريك إن المشتبه به ، الذي كان مسلحًا ببندقية نصف آلية ومسدسين ، كان طالبًا في المدرسة سابقًا.

قال الرئيس إن المهاجم تمكن من دخول المبنى بإطلاق النار على نوافذ أحد الأبواب الجانبية.

تم التعرف على الضحايا وهم إيفلين ديخهاوس ، وهالي سكرجس ، وويليام كيني ، جميعهم في التاسعة من العمر ، إلى جانب الموظفين مايك هيل ، 61 عامًا ، حارس المدرسة ، وسينثيا بيك ، 61 عامًا ، مدرس بديل ، وكاثرين كونسي ، 60 عامًا ، مدرجين في العهد. موقع الويب باسم 'مدير المدرسة'.

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