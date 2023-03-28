زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب إندونسيا

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، مقاطعة سولاوسي الشمالية في إندونيسيا، دون أن يتسبب بحدوث موجات تسونامي.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 98 كيلومترا من منطقة ،بولانج مونجوندو، بالمقاطعة وعلى عمق 53 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

ويذكر أنه في اليوم الثاني من شهر مارس الجاري، ضرب زلزال بقوة 5 درجات جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية، وكان على عمق نحو 100 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.