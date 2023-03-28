بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر

بعد إعلان دار الافتاء تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ30 جنيها، تساءل الكثير كيف تم تحديد تلك القيمة وهو ما أوضحته دار الإفتاء فى تلك المعلومات.

كيف تم احتساب زكاة الفطر 2023

1- تم احتسابها على القمح والذى يصنع الخبز الذى يتناوله الجميع، “لأن كل الناس فى مصر بتاكله لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب”.

2- سعر أردب القمح كام ١٧٠٠ جنيه والأردب فيه ١٥٠ كيلو، يبقى سعر الكيلو كام ١١.٣٣ إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا.

قيمة زكاة الفطر 2023

3- الزكاة أد ايه ٢.٦ كيلو يبقى نضرب ٢.٦ كيلو * ١١.٣٣يطلع الناتج ٢٩.٤٦ ودار الإفتاء قالت إنه ٣٠ جنيه و٣٠ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ٣٠ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ٣٠ جنيه طيب أنا شايف إن ٣٠ جنيه قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٠ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر

وتخرج قبل صلاة العيد.

4-ولو ملحقتش تطلعها ممكن تاخد برأي السادة الشافعية إنك ممكن تطلعها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر.